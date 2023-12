Funerale Giulia Cecchettin è il 5 dicembre/ Orario e info diretta tv: funzione a Padova, sepoltura a Saonara

Dopo diversi giorni di incertezze, anche dovute alle indagini che sono ancora nel vivo, è stata fissata la data del funerale di Giulia Cecchettin, la ragazza 22enne uccisa dall’ex fidanzato reo confesso Filippo Turetta. La decisione, si diceva fino a ieri, sarebbe spettata esclusivamente al padre della vittima, Gino, che dopo un incontro avvenuto oggi con il sindaco di Saonara, dove risiede la famiglia, e il parroco locale, ha definito finalmente una data. Con il funerale di Giulia Cecchettin si chiuderà una vicenda che ha colpito profondamente gli italiani, al punto che si suppone la presenza di migliaia di persone, seppur rimanga ancora l’incognita sulla partecipazione delle figure istituzionali, dalla premier Meloni al Presidente Mattarella.

Quando, a che ora e dove si celebra il funerale di Giulia Cecchettin

Insomma, è stata definita la data del funerale di Giulia Cecchettin, che tuttavia potrebbe essere ancora rivista nel caso fosse necessario ai fini dell’indagine. La funzione, infatti, si celebrerà il 5 dicembre presso la Cattedrale di Santa Giustina in Prato della Valle nel centro di Padova, alle ore 11. La maggiore incertezza, tuttavia, riguarda eventuali impedimenti dovuti all’autopsia che è in programma per la giornata di domani, venerdì 1 dicembre, o la necessità di ulteriori riscontri sulla salma della 22enne.

Il funerale di Giulia Cecchettin sarà celebrato dal Vescovo di Padova Claudio Cipolla, che parlando con LaPresse ha spiegato che il 5 dicembre sarà disposta “la chiusura di alcune strade e verranno posizionati dei maxi schermi fuori dalla cattedrale poiché è prevista la partecipazione di migliaia di persone anche all’esterno”, tuttavia, sottolinea anche che “non abbiamo ancora nessuna indicazione su personalità politiche o grosse cariche istituzionali presenti alla cerimonia”. Al momento non si conosce nemmeno se sia prevista una diretta tv delle esequie, ma come testimoniano i maxi schermi c’è da ritenere che si possa voler permettere al maggior numero di persone possibili di assistere e di essere in questo modo vicini alla famiglia. Dopo la fine del funerale di Giulia Cecchettin, il feretro con la salma sarà trasportato da Padova a Saonara, dove sarà previsto un momento di preghiera collettiva con la comunità e gli studenti, che usciranno anticipatamente da scuola, prima della sepoltura della ragazza accanto alla tomba della madre Monica.











