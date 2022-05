Funerale Giuseppe Pedrazzini/ Moglie Marta sola in chiesa, assenti figlia e genero

Al funerale di Giuseppe Pedrazzini, tenutosi nella mattina odierna a Toano, in provincia di Reggio Emilia, ha suscitato parecchio clamore l’assenza della figlia Silvia e del genero Riccardo Guida, i quali, pur se indagati, avrebbero potuto chiedere un permesso speciale per partecipare alle esequie dell’uomo, ma non l’hanno fatto. Era invece regolarmente presente la moglie di Beppe Pedrazzini, la signora Marta, che però è stata letteralmente scartata dalla famiglia del marito, unita e compatta nel non rivolgerle la parola e nel non scambiare alcun tipo di sguardo con lei, che si è seduta in chiesa da sola nel primo banco, con il fratello di Beppe e la moglie che si sono posizionati a due banchi da lei.

GIUSEPPE PEDRAZZINI, LA MOGLIE MARTA LASCIATA SOLA AL FUNERALE

Neanche all’uscita dalla chiesa la signora Marta è stata avvicinata da qualcuno per una parola di conforto o per un messaggio di condoglianze. Ricordiamo che anche lei è indagata per soppressione di cadavere e per truffa. Terminato il rito in chiesa, la donna ha seguito in totale solitudine, a piedi e con una busta di plastica nella mano sinistra, il carro funebre, sino all’ingresso del cimitero, dove è stato tumulato suo marito, Giuseppe Pedrazzini.

