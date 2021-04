Funerale Principe Filippo/ Diretta streaming video oggi 17 aprile: tutti i dettagli

Funerale Principe Filippo, diretta streaming e video oggi, 17 aprile

Il triste momento dell’ultimo addio è ormai alle porte. Oggi nel primo pomeriggio, il Principe Filippo sarà per la prima volta davanti alla sua amata Elisabetta per quello non possiamo definire a tutti gli effetti un funerale di Stato ma che sicuramente sarà molto particolare. La cerimonia di oggi pomeriggio sarà diversa per tanti aspetti e non solo per il “grado” del Duca di Edimburgo ma anche per via della pandemia che ha avallato, in qualche modo, quelle che erano le richieste del Principe che da sempre sognava una cerimonia intima, alla presenza di pochi presenti e dell’affetto sincero, evitando sfarzi e riflettori, come sempre ha fatto nella vita. I sudditi dovranno, per forza di cose, seguire le esequie n tv per via delle disposizioni anti-Covid, mentre all’interno della Chiesta prenderanno posto solo 30 persone, solo parenti visto che anche il Primo ministro inglese Boris Johnson ha ceduto ad uno di loro il suo posto.

I dettagli sulla cerimonia e i membri presenti

Secondo quanto trapelato, i membri della Royal Family non indosseranno le uniformi militari al funerale. Per alcuni la decisione della Regine Elisabetta sarebbe arrivata per tendere una mano al nipote Harry, privato dei suoi gradi, e il principe Andrea, mentre per altri sarebbe in linea con la cerimonia ‘normale’ voluta dallo stesso defunto. La bara dovrebbe lasciare la cappella privata intorno alle 15.40, ora italiana, per arrivare alla Cappella di San Giorgio su una speciale Land Rover dopo essere stata trasportata a spalla dai militari della Queen’s Company, dal 1° Battaglione dei Granatieri. I membri della famiglia Reale, tra cui il Principe Carlo, seguiranno il feretro a piedi mentre la Regina attenderà tutti nella Cappella. Il corteo sarà accompagnato da salve di cannone sparate dalla King’s Troop Royal Horse Artillery.

Naturalmente sarà presente alla cerimonia il principe Harry ma non la moglie Meghan Markle, ufficialmente perché incinta ma ufficiosamente solo per tutto quello che è successo nei mesi scorsi con la loro intervista/denuncia rilasciata alla televisione americana. Presenzieranno i membri senior della famiglia reale, i quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo e poi gli otto nipoti.

Diretta tv e video streaming del funerale del Principe Filippo

In Italia, potremo seguire la diretta della cerimonia in diretta tv e streaming. I funerali del Principe Filippo previsti per oggi, sabato 17 aprile a partire dalle ore 15, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, su diversi canali. La diretta sarà in onda su Raiuno a partire dalle 15.45 all’interno del programma Italia Sì di Marco Liorni; sarà possibile seguire le esequie anche su Sky Tg 24 a partire dalle 15.30 e poi anche su Rai News e Canale 5, che seguirà le esequie attraverso uno speciale del Tg5 in onda a partire dalle 15.30 alla presenza di Cesara Buonamici e dei corrispondenti e giornalisti Antonio Caprarica e Federico Gatti.

