Funerale Raffaella Carrà, quando è?/ Data e ora: ipotesi Chiesa degli Artisti a Roma

Il giorno dopo, o “day after”, come amano denominarlo gli anglofoni, fa ancora più male, perché l’assenza diventa sempre più consapevole e perché, per l’Italia, è tempo di pensare al funerale di Raffaella Carrà. Difficile credere che a non esserci più sia proprio lei, la diva del piccolo schermo, un vulcano di energia e di idee, capace con il suo cuore grande di abbracciare un’intera nazione e di farsi benvolere da tutti. La regina della tv e del varietà si è spenta all’età di 78 anni alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 e l’annuncio della sua dipartita è stato dato da Sergio Japino, suo ex compagno e amico per tutta la vita.

Presto sarà tempo di dare l’ultimo saluto allo storico volto di “Carramba” e, al momento, non filtra ancora nessuna indiscrezione per quanto concerne la data e l’ora delle esequie, anche se tale riserbo dovrebbe presto essere sciolto e non è escluso che questo possa già accadere nel corso della giornata odierna, quando i suoi familiari, con ogni probabilità, si raduneranno per ufficializzare la decisione e comunicarla al Paese intero.

FUNERALE RAFFAELLA CARRÀ: IPOTESI CHIESA DEGLI ARTISTI

Il funerale di Raffaella Carrà si svolgerà dunque nei prossimi giorni e, in attesa di ricevere maggiori dettagli, sono note sin da ieri le ultime volontà dell’icona della televisione italiana, che ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri, in quanto il suo corpo sarà cremato. Una decisione che Japino ha commentato così: “Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla. Ciao, Raffaella”.

Per quanto concerne invece il luogo che ospiterà il funerale, sono molto alte le possibilità che esso possa svolgersi nella Chiesa degli Artisti a Roma, in piazza del Popolo, visto e considerato che la Carrà da molti anni ormai risiedeva nella zona di corso Francia, nella Capitale. Sarebbe il giusto e meritato tributo a una donna che, da sola, ha fatto sognare e ha intrattenuto generazioni di italiani, che oggi non possono che esserle grati e piangerla. Con sincerità, la stessa che permeava il suo immenso cuore.



