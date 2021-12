Funerale Toni Santagata/ Oggi alle 15 nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo

Antonio Merese, conosciuto da tutti con il suo nome d’arte Toni Santagata è morto all’età di 85 anni a Roma, ma nato nel 1935 a Sant’Agata di Puglia. Toni Santagata, di origine pugliese ha trovato il suo successo a Roma. Le sue canzoni sono cantate in italiano e in dialetto come Quant’è bello lu primm’ammore, una canzone costategli la censura in Rai nel 1964, salvo poi tornare all’interno degli studi nel 1975 con la vittoria di Canzonissima.

OPERA/ I 200 anni dell’Accademia Filarmonica di Roma e la morte di Mozart

La vita del cantante pugliese era stata sconvolta dalla prematura morte di suo figlio, Francesco Saverio, a causa di una malattia a soli 50 anni. L’artista raccontò la sua disavventura a Oggi è un altro giorno spiegando come la prematura morte di suo figlio sia stato un fulmine a ciel sereno.

Toni Santagata, la devozione per Padre Pio

Nel corso della sua carriera Toni Santagata ha scritto sei opere musicali moderne, tra cui Padre Pio Santo della Speranza. Quest’opera ha riscosso molto successo tra tutti i fedeli del santo che hanno fatto della canzone finale di questo lavoro, Padre Pio ho bisogno di te, la loro preghiera ufficiale.

Enzo Restuccia, morto papà di Marina Rei/ Ha collaborato con Morricone e Piovani

La camera ardente per Toni Santagata sarà allestita quest’oggi al policlinico Gemelli, a Roma, dalle 11:30 alle 14, mentre il funerale si terrà sempre quest’oggi alle 15 nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, sempre a Roma.

LEGGI ANCHE:

"Superman è circonciso?"/ Libro titolo più strano dell’anno: svela influenze ebraiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA