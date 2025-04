Funerali Antonello Fassari a Roma, quando si celebrano

Oggi martedì 8 aprile 2025 è il giorno dell’ultimo saluto ad Antonello Fassari, l’attore romano e celebre interprete di Cesare Cesaroni nella fiction di Canale Cinque si è spento all’età di 72 anni a causa di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi. Oggi alle 11 andranno in scena i funerali alla Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, a confermarlo è stata la figlia dell’attore, Flaminia, che ha rivelato: “I funerali si terranno martedì 8 aprile alle ore 11.00 presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Per chi avesse piacere ci vediamo lì per abbracciarci e ricordarlo insieme” le parole prima dell’evento che si terrà nella Capitale.

A ricordare ai funerali Antonello Fassari è atteso tutto il cast de I Cesaroni, che ha condiviso con lui grandi emozioni e anni di carriera nella serie celebre, tornata sul set da poche settimane e che ritroveremo in onda dieci anni dopo l’ultima volta.

Funerali Antonello Fassari, l’ultimo saluto di Claudio Amendola

Una folla di amici e colleghi si appresta a salutare per l’ultima volta Antonello Fassari, un attore davvero importante del panorama dello spettacolo italiano, capace di destreggiarsi tra ruoli comici e altri drammatici negli anni.

“Sapevamo che aveva questa malattia ma non eravamo pronti. Per me è un pezzo di vita che va via” le parole di Claudio Amendola che prima dei funerali Antonello Fassari ha ricordato così l’amico e celebre interprete di Cesare Cesaroni nella serie I Cesaroni. Tanti amici e artisti che hanno condiviso avventure con l’attore hanno ricordato Antonello Fassari in queste ore, da Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore fino a Ezio Greggio e Andrea Roncato, Elda Alvigini ed Elena Sofia Ricci.