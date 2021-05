FUNERALI CARLA FRACCI/ Diretta streaming Rai 1 e video, omaggio di Milano: tram…

Funerali Carla Fracci nella Basilica di San Marco a Milano

Milano si prepara a salutare per l’ultima volta Carla Fracci i cui funerali saranno trasmessi, dalle 14.35, su Raiuno, direttamente dalla Basilica di San Marco di Milano. Nel frattempo, il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, su Instagram, ha rivolto il suo personale saluto alla signora della danza informando di aver chiesto ad ATM la realizzazione di un tram tutto bianco in suo onore. “Ciao Carla, oggi pomeriggio tutta Milano ti saluterà. Ho chiesto ad ATM di dedicarti un tram della linea 1, quella che passa davanti alla Scala; sarà un tram tutto bianco, con il tuo nome scritto in modo discreto. Penso sia un modo molto milanese di ricordarti, sobrio e che ribadisce i nostri valori e le nostre qualità. Valori e qualità che tu, orgogliosa figlia di un tranviere, hai portato nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi”, ha scritto il Primo Cittadino di Milano. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Funerali Carla Fracci: l’addio alla signora della danza

La citta di Milano e l’Italia danno oggi, sabato 29 maggio, l’ultimo saluto a Carla Fracci, scomparsa il 27 maggio, a 84 anni, dopo aver combattuto contro un tumore. I funerali si svolgeranno alle 14.45 nella Basilica di San Marco a Milano dove saranno presenti il figlio Francesco, il marito Beppe Menegatti, la nuora e i nipoti. I funerali si svolgeranno secondo le attuali regole anti-covid permettendo solo ad un numero ristretto di persone l’ingresso nella Basilica. Carla Fracci, così, riceverà l’ultimo saluto nella città dove è nata, cresciuta ed è diventata la più grande danzatrice italiana nel mondo. Il feretro della signora Fracci dovrebbe arrivare nella Basilica di San Marco poco prima dell’inizio della cerimonia funebre. Ieri, inoltre, la città di Milano ha reso omaggio alla signora Fracci con la camera ardente allestita nel teatro Alla Scala.

Come seguire i diretta streaming e tv i funerali di Carla Fracci

I funerali di Carla Fracci sarà possibile seguirli anche in tv su Rai 1 che dedica uno speciale del TG1 in collegamento direttamente dalla Basilica di San Marco di Milano per dare l’ultimo saluto alla grande artista che ci ha lasciato in questi giorni. Il funerale sarà seguibile anche in diretta streaming su RaiPlay, clicca qui

L’ultimo saluto a Carla Fracci

Sono state tante le personalità che hanno omaggiato Carla Fracci porgendole l’ultimo saluto nella camera ardente allestita nel teatro Alla Scala di Milano prima della cerimonia funebra che sarà celebrata nel primo pomeriggio di oggi nella Basilica di San Marco del capoluogo lombardo. Ad accogliere la salma di Carla Fracci all’ingresso della camera ardente c’erano il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il direttore musicale Riccardo Chailly e il sovrintendente Dominique Meyer. C’erano, inoltre, la sorella Marisa Fracci, il direttore del corpo di ballo Manuel Legris, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il direttore generale Maria Di Freda, il direttore della scuola di ballo Frederic Olivieri. Anche centinaia di cittadini hanno dato l’ultimo saluto a Carla Fracci aspettando il proprio turno in fila. Oggi, dunque, nella sua Milano, Carla Fracci compirà l’ultimo viaggio.

