Funerali Claudia Cardinale, l'attrice sarà ricordata tra Parigi e Roma: la figlia svela tutti i dettagli delle celebrazioni.

Funerali Claudia Cardinale, la celebrazione alla Chiesa degli artisti

Quando sono i funerali di Claudia Cardinale? La morte dell’attrice ha sconvolto tutti dato il suo personaggio iconico e immortale. Fortunatamente, in base a quanto ha svelato la figlia Claudia Squitieri, le possibilità di salutare la diva saranno tantissime e si divideranno tra Roma e Parigi. L’attrice risiedeva ormai da diversi anni nella capitale francese dove era curata amorevolmente dalla sua famiglia.

“Gli omaggi saranno tanti. Martedì a Parigi ci sarà una celebrazione nella chiesa degli artisti di San Rocco (Église Saint-Roch) ma e poi ci tenevamo a farne una a Nemours, perché mamma è stata qui, e per permettere alle persone di venirla a salutare“, così ha spiegato la figlia dell’attrice venuta a mancare all’età di 87 anni, “La memoria di mamma appartiene anche a tutti quelli che l’hanno amata e seguita da tutto il mondo, per questo ci sarà una celebrazione anche qui dove viveva“.

Claudia Squitieri, la figlia di Claudia Cardinale si commuove: “Si è spenta in modo dolce“

A Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, Claudia Squitieri ha raccontato di essere commossa nel vedere i fiori sul cancello, perchè sua madre li ha sempre ricevuti anche nel corso della sua vita. Orgogliosa della madre, svela come abbia sempre suscitato grande stima e rispetto da parte di tutti: “La gente percepiva la sua semplicità e il suo modo di essere al mondo e lo restituiva“.

La Squitieri ha voluto anche ripercorrere gli ultimi istanti di vita della sua adorata mamma, svelando che si è spenta in modo lieve e dolce, e che lei e la famiglia le erano stati vicini fino a poche ore prima dalla sua dipartita. “Abbiamo avuto la fortuna di condividere questi anni con lei in questa nuova casa. Andava a fare la spesa per il ristorante, non sceglieva tutto lei ma era molto partecipe“. Ricordiamo che i Funerali di Claudia Cardinale si terranno il 30 settembre alla Chiesa di Saint Roch a Parigi dalle ore 14.30.

