Funerali di Filippo/ Francesco Fredella: “Sono curioso di vedere William e Harry…”

Si parla dei funerali del Principe Filippo negli studi di Storie Italiane, e per l’occasione, è stata riattualizzata la famosa intervista rilasciata da Meghan e Harry da Oprah Winfrey, potentissima conduttrice americana. Francesco Fredella, collega giornalista in collegamento con il programma di Rai Uno, ha commentato: “Sono parole su cui tutta la stampa mondiale ha scritto e ricamato, a volte anche con conclusioni troppo affrettate”.

Secondo Fredella sono due le chiavi di lettura principali di questa intervista che ha avuto un eco a livello mondiale: “Qui ci sono due strade – prosegue il giornalista – quella dello scoop mondiale di una televisione, di una conduttrice, che ha fatto parlare questa donna, e due perchè questa donna non ha parlato prima come dicevi tu (riferendosi alla conduttrice, Eleonora Daniele ndr), perchè non ha detto questi problemi, questi disagi che viveva, in precedenza, è il grande interrogativo a cui ci troviamo di fronte”.

FRANCESCO FREDELLA: “FUNERALI PRINCIPE FILIPPO? CHISSA’ WILLIAM E HARRY…”

Secondo Fredella sarà interessante vedere domani, in occasione dei funerali del Principe Filippo, i due fratelli William ed Harry, uno a fianco all’altro dopo appunto l’intervista: “La vera notizia è invece che domani per la prima volta ritroveremo questi due fratelli nello stesso posto, uno di fronte all’altro, e penso che gli occhi del mondo, dei tabloid, siano puntati su di loro anche per capire i retroscena di questa intervista perchè William dovrà parlare con suo fratello Harry in qualche modo, basterà uno sguardo per capire qualcosa, uno sguardo a volte significa tanto, dice molto”. E ancora: “Cercheranno di incrociarsi e quindi capiremo tanto, le parole di questa donna che ha detto cose fortissime. Non abbiamo le prove tra l’altro che quello che ha detto questa ragazza sia vero”. Eleonora Daniele ha quindi chiesto a Fredella se domani seguirà i funerali del Principe Filippo: “Io seguirò ovviamente”, ha concluso.

