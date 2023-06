Funerali di Stato e lutto nazionale per Silvio Berlusconi/ Cosa sono e cosa succede mercoledì 14 giugno

FUNERALI DI STATO PER SILVIO BERLUSCONI: QUANDO SONO E COME FUNZIONA

Quando erano passate solo poche ore dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi già il Governo Meloni aveva annunciato per il giorno mercoledì 14 giugno 2023 la giornata di lutto nazionale con l’indizione dei funerali di Stato da tenersi presso il Duomo di Milano, per l’appunto domani alle ore 15. L’ufficialità è poi stata confermata dalla Diocesi di Milano che ha ribadito come le esequie di Stato saranno celebrate mercoledì 14 giugno, alle 15, nel Duomo di Milano e saranno presiedute dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini.

Il dispositivo per i funerali di Stato – previsto dalla Costituzione – è stato firmato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano: per capire cosa significa e cosa prevede l’istituzione di tale particolare momento pubblico occorre riandare al regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le “esequie di Stato” spettano ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica: Berlusconi è stato 4 volte Presidente del Consiglio e come tale automaticamente, su consenso della famiglia, scatta l’operazione per i funerali solenni. Le esequie di Stato possono inoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei Ministri, «a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell’adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata».

L’ITER FORMALE DEI FUNERALI DI STATO PER SILVIO BERLUSCONI

L’ufficialità della cerimonia funebre per l’ultimo addio del leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio prevede alcuni passaggi istituzionali-formali sanciti dalla Presidenza del Consiglio: in particolare, il feretro deve essere contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso; sempre ai funerali di Stato, sono concessi onori militari al feretro all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita; previste le presenze di almeno un rappresentante del Governo.

Visto il personaggio però e l’importanza che Berlusconi ha avuto per il Governo di Centrodestra, è data per scontata la presenza di tutto il Consiglio dei Ministri e dei vari rappresentanti della coalizione di Governo Ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi è confermata anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ultimo, l’iter per le esequie prevedono una orazione commemorativa ufficiale (potrebbe essere letta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ndr), oltre ad altri adempimenti eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Negli ultimi 30 anni i funerali di Stato sono stati riservati a 3 ex presidenti del Consiglio: si tratta di Giovanni Spadolini, Amintore Fanfani e Giovanni Leone.

MORTE SILVIO BERLUSCONI, GIORNATA DI LUTTO NAZIONALE MERCOLEDÌ 14 GIUGNO: LE REGOLE

I funerali di Stato che verranno celebrati per Silvio Berlusconi sono regolati dalla legge n. 36 del 7 febbraio 1987, che all’articolo 1 prevede che «sono a carico dello Stato le spese per i funerali del presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera dei deputati, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa».

Per quanto riguarda la giornata di lutto nazionale invece non vi sono norme specifiche regolate da una legge dello Stato come per i funerali solenni, viene decisa di volta in volta a discrezione del Governo: una circolare del governo del 2022 spiega che il lutto nazionale prevede «l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sugli edifici pubblici, e l’aggiunta di due strisce di velo nero sulle bandiere esposte all’interno»; inoltre, nel periodo di lutto le autorità pubbliche si devono astenere «da impegni sociali, a parte le manifestazioni di beneficenza». Sono state annullate, per il lutto nazionale, le votazioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica fino al prossimo lunedì.

