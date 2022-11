Funerali di Stato Roberto Maroni oggi 25 novembre/ Diretta streaming video da Varese

Si tengono oggi, venerdì 25 novembre 2022, i funerali di Stato per l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni, morto martedì a soli 67 anni nella sua abitazione di Lozza, in provincia di Varese, dove aveva accusato il primo malore nel gennaio 2021, che anticipò un’operazione chirurgica alla testa e la diagnosi della malattia. L’ultimo saluto all’esponente della Lega (fu segretario federale del partito nel 2012 e nel 2013) ed ex governatore della Regione Lombardia, va in scena presso la basilica di San Vittore (Varese), con il centro cittadino transennato e chiuso al pubblico per lo svolgimento delle esequie.

Tuttavia, i cittadini possono assistere ai funerali di Stato di Roberto Maroni mediante un maxi-schermo che è stato allestito per l’occasione in corso Matteotti, a due passi dalla basilica. In occasione dell’addio al politico, è giunto nella cittadina lombarda tutto lo stato maggiore della Lega, con il segretario Matteo Salvini in prima fila, oltre agli esponenti del l’attuale governo, a partire dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella piazza di fronte al luogo sacro sono schierati i gonfaloni di diversi Comuni e Regioni, tra cui quello della Campania.

FUNERALI DI STATO ROBERTO MARONI, DIRETTA STREAMING VIDEO DA VARESE

Ai funerali di Stato di Roberto Maroni è intervenuta anche Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con il terzo polo. Oltre a lei, è segnalata la presidenza anche del candidato del Centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, le cui parole sono state riportate da Sky Tg24: “Credo che Roberto Maroni fosse davvero una persona perbene e anche un interlocutore molto piacevole. Un avversario leale, quindi credo che la Lombardia abbia perso una persona seria”.

Ai funerali di Stato di Roberto Maroni, tra le autorità, partecipano anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il vicepremier Antonio Tajani, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Applausi all’arrivo del feretro sulla piazza e durante il suo ingresso nella basilica, prima dell’inizio della funzione.

