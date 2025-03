Quando sono i funerali di Eleonora Giorgi? Questa la domanda che i fan si fanno nelle ultime ore dopo aver appreso la notizia della morte dell’attrice. Lei stessa era ben consapevole del destino che la aspettava e di conseguenza, aveva già programmato tutto: “Suonate i Pink Floyd”, aveva detto senza lasciare niente al caso. Il suo desiderio? La canzone “Wish you were here” della storica band inglese durante il funerale. Secondo le prime indiscrezioni, l’ultimo addio a Eleonora Giorgi sarà mercoledì marzo 2025 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma alle ore 16.

A celebrare la funzione sarà il Vescovo Staglianò, che condurrà la celebrazione per salutare la celebre attrice. Poco tempo fa aveva incaricato una sua amica di organizzarle il funerale. A Vanity Fair aveva spiegato di voler un “servizio eccellente”, e due canzoni specifiche, una per l’entrata e una per l’uscita: “Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale e Wish You Were Here“, due capolavori assoluti che la accompagneranno verso l’ultimo saluto. La famosa attrice di “Borotalco” aveva scoperto di avere un tumore al pancreas nel 2023 e da quel giorno ha affrontato la malattia con grande dignità e coraggio sperando in un “miracolo”.

Eleonora Giorgi aveva spiegato di aver voluto curarsi fino alla fine per la sua famiglia e non solo. L’attrice era estremamente legata anche al suo nipotino Gabriele, con il quale come hanno riportato Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, giocava ogni giorno alle 17. “Mi sento più un’archivista che cerca di mettere ordine nel caos” aveva dichiarato parlando della lotta contro il cancro. Per ora la famiglia non è ancora uscita dalla camera ardente e non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti sulla morte di Eleonora Giorgi. Sicura sembra essere la data del funerale, dove si attendono flotte di fan che l’hanno amata da sempre.