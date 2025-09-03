Quando si terranno i funerali di Emilio Fede e dove vederli in diretta streaming: il commosso addio al celebre giornalista.

La scomparsa di Emilio Fede, avvenuta ieri 2 settembre 2025, ha colpito in maniera dolorosa il mondo del giornalismo e tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino durante il percorso umano e professionale. Un cordoglio che ha toccato in modo particolare i suoi affetti e ovviamente i colleghi e amici di sempre; quest’oggi è stata allestita la camera ardente dedicata unicamente a pochi intimi. La volontà della famiglia è stata quella di una cerimonia privata e intimi. I funerali di Emilio Fede si terranno invece domani, 4 settembre 2025, dove sicuramente maggiore sarà l’affluenza al fine di poter dare l’ultimo saluto al celebre e compianto giornalista.

Stando alle ultime notizie, i funerali di Emilio Fede si terranno domani – 4 settembre 2025 – presso la chiesa del Dio Padre a Milano a partire dalle ore 16.00. Tutti potranno contribuire con un gesto d’affetto e per l’ultimo saluto dato che, a differenza della camera ardente tenutasi oggi, la solenne cerimonia sarà invece aperta al pubblico e dunque a chiunque voglia rendergli omaggio dopo la triste scomparsa avvenuta ieri all’età di 94 anni.

Funerali Emilio Fede, dove vederli in tv e diretta streaming

Si prevede grande affluenza ai funerali di Emilio Fede; la sua carriera nel giornalismo è esemplare, ampia e multiforme. Circostanza che gli ha ovviamente permesso di stringere rapporti importanti con colleghi, collaboratori e diverse personalità tra tv, politica e non solo. Non mancheranno di certo anche gli appassionati, coloro che hanno seguito con passione il suo modo di fare servizio pubblico e ne hanno apprezzato anche le peculiarità caratteriali. A oggi non sono noti dettagli sulla possibilità di seguire in diretta streaming i funerali di Emilio Fede; con buone probabilità, diversi estratti e momenti della solenne cerimonia saranno trasmessi dai principali canali e programmi tv di informazione.