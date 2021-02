Funerali Fausto Gresini/ Diretta streaming video, oggi a Imola l’ultimo saluto

Oggi, sabato 27 febbraio 2021, la città di Imola e il mondo del motociclismo si stringeranno alla famiglia in occasione dei funerali di Fausto Gresini, il due volte campione del Mondo della classe 125 e da molti anni team manager in MotoGp, che ha purtroppo perso una lunga e dolorosa battaglia con il Coronavirus. Proprio a causa del Covid anche l’ultimo saluto a Fausto Gresini si svolgerà con modalità molto particolari, cioè in forma strettamente privata “in presenza”, ma con la possibilità per tifosi e appassionati di seguire in streaming tramite i social i funerali di Fausto Gresini, per essere quanto più vicini possibile a questo amatissimo campione del Motomondiale. Il Team Gresini ha reso note le modalità delle esequie precisando che “non sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto”, ma proprio per questo la scuderia, in accordo con la famiglia Gresini, ha organizzato la diretta streaming “per permettere a tutti di partecipare a quest’ultimo saluto”.

FUNERALI FAUSTO GRESINI IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA CERIMONIA

Possiamo allora informare tifosi ed appassionati che i funerali di Fausto Gresini, che si svolgeranno questa mattina alle ore 10.00 ad Imola, saranno visibili a tutti in diretta streaming video tramite la pagina Facebook ufficiale del Team Gresini Racing, alla quale si potranno collegare tutti coloro che vorranno dare almeno virtualmente l’ultimo saluto a Fausto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING FACEBOOK DEI FUNERALI DI FAUSTO GRESINI

FUNERALI FAUSTO GRESINI: LA BATTAGLIA PERSA CON IL COVID

I funerali di Fausto Gresini dunque saranno il saluto a questo campione del motociclismo, sia in sella con due titoli iridati della classe 125 sia in seguito come team manager, esperienza di successo ma anche costellata da tragedie come le morti in gara di Daijiro Kato e Marco Simoncelli. Infine, ecco il Covid che ha colpito Fausto Gresini sotto Natale: il ricovero prima ad Imola e poi nel più attrezzato ospedale Maggiore di Bologna, fasi critiche alternate a miglioramenti che avevano fatto ben sperare sull’esito della battaglia di Fausto Gresini per la vita, ma purtroppo alla fine un ultimo e ulteriore peggioramento delle condizioni di salute del due volte campione del Mondo si è rivelato fatale, un epilogo reso ancora più amaro dal fatto che alcune ore prima della morte di Fausto Gresini già circolava una fake news sulla sua scomparsa, purtroppo in seguito diventata realtà. Oggi Imola e il motociclismo si stringeranno (per quanto possibile) attorno al dolore della famiglia Gresini.



