Funerali Francesco Nuti, quando e dove si terranno/ L’ultimo saluto all’attore

Francesco Nuti, quando e dove si terranno i funerali

Ieri se n’è andato uno dei grandi attori del cinema italiano, un genio della recitazione che ci ha lasciati troppo presto. Francesco Nuti ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di tutti coloro che gli hanno davvero voluto bene, dai familiari ai grandi amici di sempre, sino a tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare insieme a lui. L’ultimo saluto al gigante del cinema avverrà giovedì 15 giugno, quando si svolgeranno i funerali presso la Basilica di San Miniato a Monte, a Firenze, come riporta Adnkronos.

“Per volere della famiglia dell’attore toscano, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata“, si legge in una nota della famiglia. L’ultimo saluto arriverà dunque in forma strettamente privata, l’ultimo omaggio al grandissimo artista che non verrà mai dimenticato.

Francesco Nuti: gli ultimi difficili anni e il supporto della sua famiglia

Francesco Nuti ha avuto una carriera brillante, segnata da grandissimi successi sul set. Tuttavia negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con alcuni capitoli negativi della sua vita. All’inizio degli anni 2000 ha sofferto di depressione, frutto probabilmente di un momento difficile a livello lavorativo, sino a cadere nell’alcolismo. Nel 2006, poi, è stato vittima di un brutto incidente domestico che gli ha procurato un ematoma cranico, con conseguente disabilità.

Negli ultimi anni alcuni organi di stampa hanno parlato di un miglioramento delle sue condizioni di salute, sino alla notizia della sua morte, arrivata nella giornata di ieri. Al suo fianco non è mai mancato l’affetto e il supporto della sua famiglia, dall’ex compagna Annamaria Malipiero alla figlia Ginevra, nata nel 1999 dalla loro romantica storia d’amore. La figlia, tra l’altro, è divenuta sua tutrice legale non appena compiuta la maggiore età.

