Funerali Franco Zeffirelli oggi a Firenze/ Alle 11:00 presso Santa Maria del Fiore

Si terranno quest’oggi, martedì 18 giugno, i funerali di Franco Zeffirelli, il regista scomparso sabato scorso all’età di 96 anni. Il rito funebre sarà celebrato presso il Duomo di Firenze, la sua città d’origine nonostante da anni il maestro vivesse a Roma. A officiare il funerale sarà l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, in base a quanto riportato in queste ultime ore dai colleghi dell’agenzia Ansa. Come reso noto dalla Fondazione che porta il nome del regista stimato e amato sia in Italia quanto all’estero, le celebrazioni inizieranno alle ore 11:00 di stamane, e al rito prenderà parte anche la Cappella musicale della cattedrale di Firenze diretta da Michele Manganelli. In occasione del giorno delle esequie, come aveva già anticipato nelle scorse ore il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, a Firenza sarà proclamato il lutto cittadino.

FUNERALI FRANCO ZEFFIRELLI OGGI A FIRENZE

L’ultimo saluto nella splendida cattedrale di Santa Maria del Fiore, uno dei simboli di Firenze, rappresenta una vera e propria eccezione, ricorda l’Ansa, per le personalità laiche. L’ultima volta fu il 2005, per il poeta Mario Luzi, e poi, in precedenze, il funerale di Giorgio La Pira, detto il “sindaco santo” di Firenze, nel novembre del 1977. Dopo la messa, il maestro verrà sepolto presso la cappella di famiglia che si trova nel cimitero fiorentino delle Porte Sante, a San Miniato al Monte. La camera ardente presso il Salone dei 500 a Palazzo Vecchio è rimasta aperta fino alle ore 23:00 di ieri sera, accogliendo una lunghissima processione di fedeli. Zeffirelli era morto domenica, nella sua storica dimora sull’Appia Antica a Roma, affiancato dai due figli adottivi, Pippo e Luciano, da un medico, e dal parroco della chiesa di San Tarcisio. Una settimana prima del decesso aveva ricevuto l’estrema unzione. «Si è spento serenamente – hanno fatto sapere i familiari – dopo una lunga malattia, peggiorata negli ultimi mesi».

