Funerali Gigi Proietti/ Diretta tv e streaming: dove vederli? Su Rai1 lo speciale di Uno Mattina

Oggi, 5 novembre, si celebrano i funerali di Gigi Proietti, morto il 2 novembre all’età di 80 anni. Le esequie dell’attore avverranno esattamente nella Chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Sarà invece possibile seguire i funerali in diretta su Rai1 dalle ore 10 con lo speciale di UnoMattina. Quest’ultima sarà affiancata dal TG1. Storie Italiane di Eleonora Daniele non va in onda. Il daytime di Rai1, in occasione della diretta, quindi cambia. I funerali saranno trasmessi a partire dalle ore 10 e nello studio di UnoMattina ci saranno Marco Frittella e Monica Giandotti che ci terranno compagnia fino alle 13.30. Il cambio di programma sulla rete coinvolge anche Antonella Clerici che con È Sempre Mezzogiorno non va in onda. Il portale Fanpage ci informa che la salma dell’attore lascerà la clinica alle ore 9 per essere trasportata al Campidoglio. In questo posto si terrà una breve cerimonia. In seguito un corteo di macchine darà l’ultimo saluto alla salma al teatro Brancaccio e al Globe Theatre. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING LO SPECIALE DI UNO MATTINA SUI FUNERALI DI GIGI PROIETTI

I funerali di Gigi Proietti previsti per le ore 13

Alle ore 13 partiranno i funerali di Gigi Proietti e saranno trasmessi in diretta tv. Su Rai1 la diretta avrà inizio dalle ore 10. Il giorno delle esequie dell’artista romano, Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha proclamato il lutto cittadino. “Con il lutto cittadino vogliamo rendere omaggio a un artista indimenticabile, interpretando così il sentimento di vicinanza e partecipazione sincera al dolore dei familiari e degli amici che accomuna tutta la cittadinanza”, ha dichiarato. L’immenso Gigi Proietti era stato raggiunto telefonicamente pochi giorni fa dal quotidiano Il Foglio. Sono gli stessi giornalisti a raccontarlo quest’oggi, dopo la triste notizia della morte del one man show romano. “Maestro, dobbiamo preoccuparci? Ha il Covid? Sono da dodici giorni che non si collega su WhatsApp. Sta bene?”. “No, non ho il Coronavirus“, aveva replicato.



