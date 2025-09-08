Funerali Giorgio Armani, Don Giuseppe: "Voleva tornare dai suoi cari. Esequie celebrate con stile"

Oggi è il giorno dei funerali Giorgio Armani, l’Italia e il mondo salutano l’iconico stilista volato via all’età di 91 anni. Un lutto che ha travolto il mondo della moda e non solo, vista la riconoscibilità del marchio Armani anche ben lontano dai confini nazionali che Armani ha varcato con il suo stile inconfondibile. Don Giuseppe Busani ha anticipato a Storie Italiane le modalità delle esequie allo stilista e imprenditore: “Lo faremo e cercheremo di farlo con lo stile che il maestro ci ha insegnato. Lo chiamerei di una nobile semplicità, per essere anche immagine di quella bellezza di cui è stato maestro”.

Riguardo alle ultime volontà di Giorgio Armani, Don Giuseppe ha confidato come negli ultimi tempi fosse forte la volontà dell’imprenditore di riabbracciare gli affetti e la famiglia: l desiderio del maestro Giorgio era senz’altro ritornare vicino ai suoi cari”, ha spiegato. “Qui c’è la cappella che custodisce le spoglie della mamma Maria, del fratello Sergio e del papà Ugo e credo che sia una cosa meraviglia quella di unirsi qui sulla terra per essere uniti in cielo”. Era questo l’ultimo desiderio di Giorgio Armani, capace di segnare un’epoca nella moda, sfruttando le sue visioni e la voglia di regalare sempre il bello, senza rinunziare allo stile.

Funerali Giorgio Armani, oltre 16 mila persone per l’addio

Una colonna di 16mila persone ha dato l’ultimo saluto a Giorgio Armani, con il feretro arrivato a Rivalta. Per l’ultimo saluto all’iconico imprenditore è stato proclamato il lutto cittadino a Milano e Piacenza.

Le esequie sono state celebrate proprio dove risiedono già le spoglie di mamma Maria, del fratello Sergio e di papà Ugo, ai quali Giorgio Armani è sempre rimasto legatissimo nell’arco della vita, nonostante la morte abbia separato le loro strade.