Funerali Giorgio Armani: l’ultimo saluto a Milano: ecco dove verrà allestita la camera ardente dal 6 settembre 2025 e tutte le date.

Funerali Giorgio Armani, 8 settembre 2025: dove viene allestita la camera ardente

Giorgio Armani è morto il 4 settembre 2025, lasciando un vuoto enorme nel mondo della moda e dell’imprenditoria italiana. Lo stilista 91enne combatteva contro gravi problemi di salute che lo avevano allontanato ormai da diverso tempo dal lavoro, rinunciando così alle sue sfilate cult nelle capitali Milano e Parigi. L’annuncio è stato mandato dal Gruppo Armani che ha anche comunicato una notizia sui funerali. A proposito di questo, andiamo a vedere tutti i dettagli sulla cerimonia, la data e le ultime volontà a riguardo di Giorgio Armani.

La camera ardente viene allestita a Milano dal 6 al 7 settembre in via Bergognone 59 a Milano, sede dell’Armani Teatro. L’accesso è aperto tutti i giorni dalle 9 del mattino fino alle 18 mentre invece i funerali sono previsti per l’8 settembre 2025 anche se ancora devono uscire ulteriori informazioni sulla celebrazione. Al momento, si sa che si tratterà di una cerimonia in forma privata, volontà che aveva espresso lo stesso Giorgio Armani conservando fino all’ultimo il suo spirito elegante e sobrio.

Funerali Giorgio Armani, l’annuncio dei dipendenti e della famiglia: “Sentiamo il vuoto“

La triste news sulla morte del celebre imprenditore è arrivata direttamente dal Gruppo Armani, dove i dipendenti hanno espresso parole di grande affetto nei confronti dello stilista: “In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione“, poi hanno aggiunto, “Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore“.

Nel corso della sua vita e carriera, Giorgio Armani è stato capace di stravolgere le regole della moda trasformando il fashion in qualcosa di estremamente elegante e adatto a tutti. Lo stilista ha anticipato i tempi, permettendo a chiunque di avere gli strumenti per vestirsi bene senza esagerazione o troppi fronzoli. E così, sarà anche il suo funerale.