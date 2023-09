Funerali Giorgio Napolitano/ Diretta streaming video: cerimonia laica, gli oratori e gli invitati

FUNERALI GIORGIO NAPOLITANO: DIRETTA E INVITATI

Si terranno oggi, in diretta tv a partire dalle ore 11:30, i funerali di Giorgio Napolitano, il due volte presidente della repubblica italiana, morto lo scorso venerdì 22 settembre in quel di Roma. I funerali avranno una cerimonia civile con oratori, mentre la sepoltura avverrà presso il cimitero acattolico. La cerimonia avverrà per la prima volta nell’Aula della Camera dei deputati, a palazzo Montecitorio, e all’esterno saranno allestiti dei maxi schermi per poter seguire appunto le esequie.

Una volta terminata la cerimonia, Giorgio Napolitano sarà tumulato presso il cimitero acattolico di Roma dopo un corteo che attraverserà via del Corso, quindi piazza Venezia, via del Teatro Marcello e infine via Marmorata. Il feretro partirà da Palazzo Madama, dove si trovava fino a ieri mattina la camera ardente, e per un tratto sarà scortato dai Corazzieri, così come previsto dalle misure di sicurezza. In passato altre due cariche dello stato erano state celebrate alla Camera, ma in entrambi i casi la cerimonia si tenne all’esterno, leggasi Nilde Iotti, prima donna presidente della camera, e Pietro Ingrao, ex deputato ed ex presidente della Camera, morto nel 2015.

FUNERALI GIORGIO NAPOLITANO: COSA PREVEDE IL CERIMONIALE, GLI INVITATI E GLI ORATORI

A livello di cerimoniale, si prevede che il feretro di Giorgio Napolitano venga appoggiato al suolo e poi “protetto” da sei carabinieri in alta uniforme, quindi onori militari all’ingresso e all’uscita dal luogo della cerimonia e la presenza di almeno un rappresentante del governo. Certa la presenza del presidente Mattarella, ma ovviamente non mancheranno le più alte cariche dello stato di oggi e di ieri. L’Eliseo ha inoltre confermato l’arrivo di Macron.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING I FUNERALI GIORGIO NAPOLITANO

Dichiarato anche il lutto nazionale, mentre per volontà della famiglia non sarà lunga la lista degli oratori che interverranno durante la cerimonia: a parlare, durante il rito laico, i tre ex presidenti del Consiglio, Paolo Gentiloni, Gianni Letta e Giuliano Amato, oltre ad Anna Finocchiaro e al cardinale Gianfranco Ravasi, quest’ultimo molto legato a Giorgio Napolitano e colui che celebrerà la cerimonia. Da segnalare che i funerali saranno visibili in diretta tv a partire dalle ore 11:30 su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play cliccando qui.

