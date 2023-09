Funerali Giorgio Napolitano: quando e dove si terranno, camera ardente/ Presente anche Papa Francesco

Quando e dove si svolgeranno i funerali di Napolitano

Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica per due mandati consecutivi, è morto il 22 settembre a 98 anni presso la clinica Salvator Mundi a Roma. Dopo l’annuncio della sua scomparsa il governo italiano ha proclamato lutto nazionale, affiggendo bandiere all’esterno di palazzi pubblici e ambasciata. Il cordoglio per l’ex presidente è giunto anche da autorità estere a cominciare dalla presidente della commissione europea Ursula von Der Leyen, che lo ha definito “Un imponente statista italiano con un cuore europeo“.

Come riporta Superguidatv: “Le esequie di Stato civili del presidente Napolitano si terranno martedì 26 settembre, alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento”. I funerali di Giorgio Napolitano si terranno in via straordinaria all’interno dell’Aula della Camera. La cerimonia riservata all’ex capo di Stato sarà laica.

Camera Ardente: Papa Francesco omaggia Giorgio Napolitano

La camera ardente per l’ultimo saluto a Napolitano, allestita nella sala caduti di Nassiriya a Palazzo Madama, sarà aperta al pubblico dalle 11 alle 18 di oggi e dalle 10 alle 16 di domani.

Oggi a porre omaggio all’ex presidente della Repubblica numerose personalità politiche e religiose: il capo di Stato Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la premier Giorgia Meloni. Inoltre, anche Papa Francesco ha reso omaggio al feretro di Napolitano presso la camera ardente; presenti anche i figli dell’ex presidente Giulio e Giovanni, i nipoti e la moglie Clio.

