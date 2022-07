Funerali Leonardo Del Vecchio/ La moglie Nicoletta Zampillo: “Dipendenti come figli”

Si sono tenuti ieri, giovedì 30 giugno 2022, i funerali di Leonardo Del Vecchio, celebre imprenditore, fondatore della multinazionale Essilux. Una grande folla di amici, parenti e conoscenti ad Agordo per l’ultimo saluto all’87enne, considerato uno dei principali esponenti dell’imprenditoria italiana per genio e visionarietà.

Tanti gli omaggi a Leonardo Del Vecchio, il più commovente è stato senz’altro quello della moglie Nicoletta Zampillo. La compagna di vita dell’imprenditore si è rivolta direttamente ai dipendenti di Luxottica: “Leonardo, il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre per i figli. Vorrebbe che io dicessi che lui sarà sempre qui con voi, che potrà riuscire a darvi dei consigli e tanti ve ne ha già dati”.

FUNERALI LEONARDO DEL VECCHIO: L’ULTIMO SALUTO AD AGORDO

Proseguendo il suo intervento, la vedova di Leonardo Del Vecchio ha esortato i dipendenti a essere forti e determinati nell’andare avanti. Tra le lacrime, il figlio Clemente ha voluto ricordare: “Era in ospedale e il suo volto si è illuminato quando gli ho comunicato che andavo ad Agordo. Mi ha detto: ‘La fabbrica, è così bella adesso’”. Claudio, altro figlio dell’imprenditore, ha ringraziato i dipendenti per aver ripagato i suoi sforzi con attaccamento: “Mio padre ha preso dei rischi che altri imprenditori non hanno mai voluto correre, perché sapeva che c’eravate voi”.

Tanti gli imprenditori presenti per l’ultimo saluto a Leonardo Del Vecchio, compreso Luciano Benetton. “Per questa zona è stato tutto e anche in futuro continuerà con lui. Il giorno in cui abbiamo fatto qualcosa di importante insieme è stata la laurea a Venezia lo stesso giorno”, ha esordito. Il figlio Alessandro ha invece ricordato: “Ha avuto un senso di visione e capacità di guardare lontano e pensare per gli altri. Con lui partecipai all’operazione GS supermercati in cui va ricordato che il momento di svolta e di allargamento dei confini di quell’attività è stato voluto da lui”.











