Funerali Luca Sacchi oggi a Roma/ Video, famiglia “ora in pace”. Anastasia ci sarà?

Sono previsti oggi a Roma attorno alle ore 14 i funerali di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso il 24 ottobre scorso nel quartiere della zona Appia dopo una tentata rapina dai contorni ancora molto, troppo, misteriosi. Dopo le analisi e l’autopsia svolte dalla Procura di Roma che indaga sulla morte del povero Luca, il corpo è stato restituito la scorsa settimana alla famiglia che ha dunque potuto organizzare l’ultimo addio con i funerali per questo primo pomeriggio. Le esequie si terranno alle 14 in una chiesa della zona Appia, non specificata dalla famiglia che ha infatti chiesto massima riservatezza ai media per questo estremo, drammatico e doloroso ultimo commiato a Luca Sacchi: «la famiglia chiede di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell’addio a Luca, nel rispetto del proprio dolore e della sua giovane vita spezzata. Ringraziamo coloro che vorranno comprendere la nostra scelta», ha fatto sapere il loro avvocato in una nota pubblica. Sarà Padre Mario il parroco che celebrerà i funerali del giovane trucidato con un colpo di pistola alla testa di fronte al pub John Cabot, quello stesso prete che Luca Sacchi ogni tanto invitava nel ristorante gestito dal padre Alfonso in via delle Coppelle, non distante.

LUCA SACCHI: OGGI I FUNERALI, MA CI SONO NOVITÀ SULL’OMICIDIO

L’incognita in questi funerali è rappresentato ovviamente dalla presenza o meno della giovane fidanzata di Luca Sacchi, Anastasia Kylemnyk: 25enne baby sitter ucraina, la bellissima ragazza è al centro delle indagini per capire perché non tornino alcuni dettagli della sua ricostruzione di quella terribile sera in cui il suo Luca è stato ammazzato, tra racconti e contraddizioni emersi dopo le sue deposizioni. È testimone oculare dei due killer rei confessi, ora in carcere, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino ma resta l’alone di mistero rispetto al movente e origine dell’omicidio: al momento su Anastasia non pende nessuna accusa e non è indagata ma secondo le deposizioni rese dagli amici dii Del Grosso «avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nella compravendita di droga – mai portata e termine – e sfociata nell’omicidio del suo fidanzato», riporta Il Messaggero. Non è chiaro se oggi ci sarà in chiesa, anche se dai racconti dei legali della famiglia Sacchi dopo la morte cerebrale confermata di Luca, Anastasia è sparita e non si è più fatta né vedere né sentire: è come una seconda figlia diceva papà Alfonso Sacchi giorni fa, ma pare che da quel giorno non abbia più voluto farsi sentire. Se per rispetto del dolore o perché nasconde qualcosa di quella sera tragica, questo sarà il tempo – e l’interrogatorio del pm Nadia Plastina nei prossimi giorni – a renderlo più chiaro. Nel frattempo emergono novità nelle indagini sull’omicidio dopo gli studi della balistica compiuti dalla scientifica: in sostanza, il colpo di pistola sparato alla testa di Luca Sacchi davanti al pub John Cabot a Colli Albani è stato esploso per uccidere dal basso verso l’alto, una vera e netta esecuzione.

