Funerali Michele Merlo quando sono?/ Venerdì allo Stadio di Rosà, oggi camera ardente

Si avvicina il momento dell’ultimo saluto a Michele Merlo, il giovane cantautore diventato popolare con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e che ha perso la vita lo scorso 6 giugno a causa di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Dopo aver aspettato l’esito dell’autopsia, la famiglia, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato le modalità in cui si svolgeranno i funerali del giovane artista. Oggi, mercoledì 16 giugno, sarà possibile salutare Michele presso la camera ardente allestita al Pantheon di Bologna mentre venerdì 18 giugno ci sarà la cerimonia funebre a Rosà (Vicenza), il suo Paese d’Origine. Tante le persone che, in questi giorni, hanno continuato a scrivere messaggi sui social per Michele a cui, nelle prossime ore, porteranno il loro saluto.

Michele Merlo, funerali il 18 giugno/ Allestita camera ardente a Bologna

Funerali Michele Merlo: il comunicato della famiglia

I genitori di Michele Merlo, Domenico e Katia, hanno deciso di dare l’ultimo saluto al figlio nel suo Paese d’origine dove, domani e venerdì, prima della Santa Messa, sarà possibile salutarlo presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via Roma. A comunicare il tutto è stata la famiglia Merlo. “La Salma di Michele Merlo – si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia- sarà esposta domani mercoledì 16 giugno al Pantheon di Bologna dalle 9 del mattino fino alle ore 16. Poi il feretro partirà per Rosà dove resterà esposto nei giorni di giovedì e venerdì presso l’Istituto Maria Ausiliatrice in via Roma, 82 (Rosà) con i seguenti orari: giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18; venerdì dalle 9 alle 11. La Messa funebre – conclude il comunicato della famiglia Merlo – verrà celebrata per motivi di sicurezza presso lo Stadio comunale “Toni Zen” di Rosà, in via dei Fanti, venerdì 18 alle ore 17“.

LEGGI ANCHE:

Morte Michele Merlo, ricostruzione Ausl di Bologna/ "Assistenza adeguata"Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ "La sera prima del ricovero mi ha..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA