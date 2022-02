Funerali Monica Vitti/ Oggi la celebrazione: fiori gialli nella camera ardente

OGGI I FUNERALI DI MONICA VITTI A ROMA

Oggi l’ultimo saluto a Monica Vitti, morta il 2 febbraio scorso a 90 anni. Si terranno nel pomeriggio di oggi, sabato 5 febbraio 2022, i funerali dell’attrice, alle 15 presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Ieri il feretro è arrivato in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente. Ad accoglierlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che prima dell’arrivo della bara si era intrattenuto con Roberto Russo, marito dell’attrice, rimasto per tutta la giornata sostenuto dall’affetto di parenti e amici. I cittadini e tutti coloro che amano l’attrice hanno avuto la possibilità di recarsi alla camera ardente fino alle 18 di ieri e questa mattina.

MONICA VITTI/ La grandezza di un'attrice che cambiava sembrando sempre se stessa

Un mare di mimose e di rose gialle, il colore preferito da Monica Vitti, hanno colorato la camera ardente. Qui tra i primi ad arrivare Walter Veltroni, che aveva annunciato la morte dell’attrice sui social su richiesta proprio del marito. Con lui il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Chi è entrato nella camera ardente ha notato un montaggio di foto di Monica Vitti tra set e vita.

Monica Vitti, come è morta/ La malattia e il ritiro, Tinto Brass: "Lei era diversa"

“MONICA VITTI STRAORDINARIA, ONDATA DI AMORE”

Del resto, Monica Vitti era un’attrice straordinaria. Lo ha evidenziato anche Roberto Gualtieri. “Giustamente viene ricordata e celebrata in tutto il mondo. Noi la vogliamo onorare”, ha dichiarato il sindaco di Roma. Inoltre, ha garantito che la Casa del cinema organizzerà una rassegna sulla diva, inoltre cercheranno di ricordarla in maniera adeguata, intitolandole un luogo della Capitale. Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha definito Monica Vitti “una donna straordinaria e un’attrice incredibile, rimasta, nonostante gli ultimi anni di assenza, vividissima nel cuore degli italiani, come dimostra l’ondata di amore e affetto che sta ricevendo”.

È morta Monica Vitti/ Video, sala stampa Sanremo tributa con lungo applauso

L’attrice aveva stretto un legame profondo con Dacia Maraini, che l’ha ricordata così, come riportato da Il Messaggero: “Aveva una capacità che andava al di la del talento attoriale. Dei suoi film era anche regista. Custodisco la sua allegria, sempre pronta a giocare e ridere”. Alla camera ardente di Monica Vitti si è recata anche Marisa Laurito, che ha voluto ricordare gli anni trascorsi insieme: “Io allora non ero ancora nessuno. Cantavamo, suonavamo, ridevamo… Era una donna molto speciale umanamente e artisticamente, elegante, di classe, ironica. intelligente, bella. Abbiamo perduto tanto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA