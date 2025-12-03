Funerali Nicola Pietrangeli, l'ex fidanzata Licia Colò saluta il compianto tennista: "Lascerà un grande vuoto"

Nel giorno dei funerali di Nicola Pietrangeli la sua storica ex fidanzata Licia Colò ha preso la parola, ricordando i trascorsi vicino al compianto ex tennista capace di segnare un’epoca. La presentatrice non ha nascosto la commozione, le sue parole a margine delle esequie: “Lascia un grande vuoto in me e in tutti noi, ma lascia anche una nipotina meravigliosa e una storia che continuerà a essere ricordata”

ha detto la Colò passando poi a ricordare qualche tema personale e caratteriale di Pietrangeli. Un uomo profondamente apprezzato da Licia Colò e da milioni di sportivi, ma che come tutti quanti aveva pregi e difetti che Licia Colò ha cercato di snocciolare: “Se devo indicare un difetto, forse l’arroganza ma che per me è anche un pregio: era uno tosto, che andava sempre contro corrente quando diceva le cose” ha detto la conduttrice intervenendo ai funerali di Pietrangeli.

Funerali Nicola Pietrangeli, l’ultimo saluto al Foro Italico

Il mondo del tennis e dello sport in generale saluta Nicola Pietrangeli, le cui spoglie sono state esposte anche al Foro Italico per il cordoglio e la calorosa ondata di affetto da parte di tutti coloro che lo hanno apprezzato nel corso degli anni.

Esposto anche il trofeo della Coppa Davis vinta da capitano nel ’76 da Pietrangeli. Il ricordo è stato invece chiuso con le note di “My Way”. I funerali in forma privata nella chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.