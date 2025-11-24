Addio a Ornella Vanoni: orari, diretta TV e streaming dei funerali al Piccolo Teatro Grassi. Tutti i dettagli sui funerali.

Funerali Ornella Vanoni, tutti i dettagli

I funerali di Ornella Vanoni si terranno a Milano nella celebre chiesa di San Marco a Brera, oggi 24 novembre a partire dalle ore 15. L’ultimo saluto alla cantante avrà un accompagnamento tutto jazz per seguire le sue volontà espresse già nel 2020: “Al mio funerale voglio Paolo Fresu“, aveva detto, desiderando che suonasse la tromba durante le sue esequie. Intanto, un flusso incredibile di persone si è presentato alla camera ardente al Piccolo Teatro Grassi per salutare l’artista.

Chi è Paolo Fresu, il trombettista che suonerà ai funerali di Ornella Vanoni/ "L'ha voluto a tutti i costi"

Sono stati almeno 5000 i fan che le hanno dato l’ultimo saluto e la sala del commiato resterà aperta fino alle ore 14 di lunedì 24 novembre prima del funerale. “È tutto molto strano, mi sento confusa“, ha svelato l’assistente di Ornella Vanoni, Veronica De Andreis, spiegando che in tutto il tempo della loro collaborazione è stata sempre trattata come una bambola: “Sceglievamo assieme tante cose, come si dovesse vestire, che impegni prendere. Mi prendevo cura di lei e ideavamo tanti progetti“. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sul funerale di Ornella Vanoni, dove vederlo in diretta e in streaming in tv.

Ornella Vanoni, chi erano i genitori: Nino Vanoni e Mariuccia Vanoni/ L'infanzia nella borghesia milanese

Funerali Ornella Vanoni in diretta tv: chi li trasmette e dove vederli

Al momento non si sa ancora con precisione dove verranno trasmessi i funerali di Ornella Vanoni in diretta nazionale, ma sicuramente i telegiornali principali dedicheranno interi servizi al saluto della cantante, così come i talk show del pomeriggio come La volta buona di Caterina Balivo. L’ipotesi è che il programma segua passo passo le esequie commentando quella che è stata la meravigliosa vita di Ornella Vanoni.

La cantante, spesso ospite di Fabio Fazio, aveva già scelto anche il suo vestito per il funerale, e non appena gli acciacchi dell’età si facevano sentire, programmava tutto sulle esequie: “Metterò un vestito di Dior, fa bella figura“, diceva circondata dagli applausi del pubblico, che oggi è incredulo che la celebre artista non ci sia più.

Ornella Vanoni, parlano il figlio Cristiano Ardenzi e i nipoti Matteo e Camilla/ "Ha illuminato vite"