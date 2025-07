Funerali Ozzy Osbourne, quando saranno celebrati? L'ultimo saluto entro la settimana corrente

Il mondo attende i funerali Ozzy Osbourne dopo la drammatica notizia della scomparsa di uno degli artisti più amati di tutti i tempi. Ed è grande la curiosità intorno all’ultimo saluto all’artista che per adesso ha ricevuto solo il caloroso abbraccio della famiglia, in attesa dell’ultimo saluto da parte di tutti coloro che lo hanno amato nel corso degli anni. Non ci sono ancora dettagli precisi a riguardo, anche se sappiamo che il mondo si appresta a seguire in massa l’ultimo saluto e che non mancheranno dei calorosi abbracci da parte di ogni angolo del globo, dove erano diversi i fan di Ozzy Osbourne.

Nelle prossime ore saranno resi noti dei dettagli ulteriori e si saprà molto di più in merito. Intanto si sta consumando un cordoglio globale intorno alla figura del compianto artista, con messaggi che stanno arrivando da ogni parte del mondo. Un’ondata travolgente di affetto intorno a Ozzy Osbourne che ne testimonia il grande successo riscosso.

Funerali Ozzy Osbourne, la cerimonia entro la settimana

Non si hanno informazioni precise a riguardo, ma sappiamo che comunque l’ultimo saluto a Ozzy Osbourne avverrà entro la settimana corrente. Tanti colleghi e amici arriveranno per le esequie a una delle star più apprezzate di tutti i tempi. Nella nota ufficiale che ha dato l’addio al cantante 76enne si legge:

“E’ con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia, circondato dall’amore”. Un lutto che tocca da vicino il mondo, una perdita di grande rilievo per tutto. E adesso non resta che attendere con certezza quando avverrà l’ultimo saluto a Ozzy Osbourne.

