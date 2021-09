Funerali Paola Toeschi, moglie Dodi Battaglia/ “Anima immensa e una grande madre”

Si sono svolti oggi i funerali della giovane moglie di Dodi Battaglia dei Pooh, Paola Toeschi, stroncata a soli 51 anni da “una lunga malattia”, come aveva scritto il marito sui social per annunciarne la sua dipartita improvvisa. Quella malattia era il tumore al cervello contro il quale lottava da lunghi anni e che credeva di aver combattuto. Dodi, salendo sull’altare in occasione del rito funebre che si è svolto questo mercoledì, come riporta La Stampa ha pronunciato le seguenti parole: “Un’anima immensa, una persona perbene e una grande madre per nostra figlia Sofia”.

Così ha voluto ricordare l’amata moglie Paola, senza riuscire a terminare la frase, prima di scoppiare a piangere. Gli ultimi giorni, ha proseguito il chitarrista della celebre band, li ha vissuti restando “abbracciati”, al capezzale della donna. Ad assistere ai funerali anche Roby Facchinetti, tra i leader della band, e che in occasione della morte di Paola aveva scritto un sentito messaggio di cordoglio sui social a nome dell’intera famiglia.

Funerali Paola Toeschi, oggi l’ultimo saluto

All’ingresso della chiesa di Novara dove si sono svolti i funerali di Paola Toeschi, erano presenti anche le grandi corone di fiori di Red Canzian e di Tiziana d’Orazio, la vedova del batterista dei Pooh, Stefano, anche lui scomparso recentemente stroncato dal Covid.

Tanti coloro che hanno preso parte al rito funebre ma la chiesa parrocchiale non è riuscita a contenere la grande folla che si è radunata in piazza Martiri. La messa è stata celebrata da un amico di famiglia, don Marco Borghi che ha ricordato la grande fede della donna scomparsa nei giorni scorsi. All’uscita della bara, ad accoglierla un forte applauso da parte del “gran popolo dei Pooh” come recitava la scritta attorno a un grande mazzo di rose. La salma è poi stata tumulata nel cimitero di Soriso, nella tomba di famiglia. Dei funerali di Paola Toeschi ne parlerà anche l’amica di Dodi Battaglia, Barbara d’Urso, nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5.

