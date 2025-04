Palinsesto speciale e ricca programmazione Rai per celebrare la figura di Papa Francesco, nel triste giorno dei funerali. Oggi, sabato 26 aprile 2025, la tv di Stato onora la memoria del pontefice, con numerosi contributi e contenuti distribuiti nei vari canali Rai. Su Rai Storia, a partire dalle ore 09.00, va in onda “Papa Francesco” di Giovanni Paolo Fontana, uno speciale che ripercorre le tappe principali del pontificato. Alle 9.40 e alle 14.20, in “Passato e Presente”, approfondimento imperdibile curato da Paolo Mieli e dalla professoressa Giuseppina Muzzarelli.

Isola dei Famosi 2025: rissa sfiorata durante il servizio fotografico/ Il clamoroso retroscena

Alle ore 15.00 va invece in onda il film di Rossellini, “Il Messia”, che si focalizza sulla figura e sugli insegnamenti di Gesù. Su Rai Cultura, invece, a partire dalle ore 18.15, va in onda uno speciale che ripercorre i passaggi più belli e significativi del papà nei Volti dei Vangeli. Una serie in cui Papa Francesco regala messaggi profondi e delicati, autentici e spunti riflessione importanti. “L’amore è il contatto continuo, è il parlare continuo, ascoltare…”, alcune delle sue parole più profonde.

Benedicta e Brigitta Boccoli, lite furiosa a The Couple: "Trattata malissimo"/ E la sorella maggiore se ne va

Papa Francesco, gli appuntamenti imperdibili nel palinsesto della Rai

Nelle varie puntate Papa Francesco accompagna delicatamente chi lo ascolta dentro le scene del Vangelo, con una narrazione davvero avvolgente, arricchita da capolavori d’arte che raffigurano i personaggi evangelici. Insomma, nella giornata dei funerali di Papa Francesco, la Rai dedica una programmazione davvero ricca, con numerosi omaggi e contenuti speciali per l’ottavo sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

Un viaggio nella fede e nella storia di questo pontificato, nell’attesa della nomina del successore attraverso conclave, che secondo le norme – ricordiamo – dovrebbe iniziare entro venti giorni successivi dopo la morte del Papa, in questo caso tra il 6 e il prossimo 10 maggio. C’è ancora tempo, dunque. Nel frattempo una programmazione speciale per ricordare e onorare la memoria di Papa Francesco.

Giorgia Villa e Laura Maddaloni, esplode la tensione a The Couple dopo la prova/ "Devi stare zitta..."