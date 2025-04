FUNERALI PAPA FRANCESCO, SERIE A RINVIATA ANCORA?

I funerali di Papa Francesco non sono ancora stati ufficializzati ma, intanto, la Serie A potrebbe essere costretta ad un nuovo rinvio. Già lunedì, in occasione della morte del Pontefice, tutte le manifestazioni sportive in programma in Italia sono state cancellate: lo abbiamo scritto, le restanti partite della 33^ giornata di Serie A saranno recuperate mercoledì 23 aprile ma si sono fermate anche Serie B e Serie C. Adesso, i funerali di Papa Francesco si dovrebbero tenere tra venerdì 25 e domenica 27 aprile: non è ancora certo, ma è inevitabile che si pensi ad un nuovo rinvio delle partite in programma quel giorno.

Con riferimento alla Serie A, se la data dei funerali fosse sabato 26 non si disputerebbero Como Genoa, Inter Roma e Lazio Parma, mentre con le esequie fissate per la domenica salterebbero Venezia Milan, Fiorentina Empoli, Juventus Monza e Napoli Torino. Ora, detto che fermare la Serie A per i funerali di Papa Francesco sarebbe una soluzione quantomeno condivisibile e ragionevole, questo potrebbe creare qualche problema di calendario ad alcune squadre che sono ancora impegnate su più fronti e non solo, ed è questo il momento di fare chiarezza sulla situazione.

SERIE A RINVIATA, PROBLEMI PER INTER E LAZIO

Con i funerali di Papa Francesco nel fine settimana la Serie A è a rischio con la sua 34^ giornata: in particolar modo sarebbe complessa la situazione dell’Inter, che il 30 aprile e il 6 maggio giocherà le due semifinali di Champions League contro il Barcellona ma potrebbe essere in campo anche per la finale di Coppa Italia il 14 maggio. Quanto recuperare allora la partita contro la Roma? Il 21 maggio rimane l’unica data possibile, ma i nerazzurri si stanno giocando lo scudetto con il Napoli e potrebbero andare allo spareggio, ricordando che la Serie A terminerà regolarmente il 25 maggio e posticipare la partita potrebbe creare forti polemiche.

Già accaduto con il fatto che il Torino si è visto quasi dimezzare i giorni di riposo prima di affrontare i partenopei, in più anche la Lazio potrebbe avere problemi con la Serie A rinviata in occasione dei funerali di Papa Francesco, perché già il Cagliari non ha preso bene la notizia dello spostamento del match di lunedì e in più a Roma ci sarebbero migliaia di fedeli per dare l’ultimo saluto al Pontefice, creando non pochi problemi di ordine pubblico. Insomma: si vedrà.