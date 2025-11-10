Funerali Peppe Vessicchio, oggi il commosso addio nella capitale: funerali privati per un gigante della musica italiana.

Funerali Peppe Vessicchio, quando sono: data, luogo e ora

Peppe Vessicchio, noto anche come Beppe o Maestro Peppe Vessicchio, è morto nella giornata di sabato 8 novembre lasciando un vuoto enorme nel mondo della musica italiana e al Festival di Sanremo. Proprio la kermesse è stata il luogo che gli ha aperto le porte nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni ’90 e che lo ha portato poi a diventare il simbolo della manifestazione canora di Rai. I fan e coloro che lo hanno sempre seguito nelle sue imprese musicali si chiedono quando sono i funerali di Peppe Vessicchio e dove si svolgeranno.

Le esequie del Maestro si terranno oggi, lunedì 10 novembre nella chiesa dei Santi Angeli Custodi a Roma in piazza Sempione, luogo in cui Peppe Vessicchio risiedeva. La famiglia ha chiesto riservatezza e ha voluto un funerale in forma privata. La figlia Alessia e la moglie Enrica Mormile hanno voluto un addio raccolto per il direttore d’orchestra, morto a causa di una polmonite interstiziale.

Funerali Peppe Vessicchio, il cordoglio dal mondo dello spettacolo: da Fiorello a Giorgia Meloni

I funerali di Peppe Vessicchio si terranno alle ore 15 di lunedì 10 novembre. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo dello spettacolo, che oggi ricordano il maestro come il direttore d’orchestra che per ben quattro volte ha vinto Sanremo, a partire dagli Avion Travel nel 2000, fino ad Alexia, a Valerio Scanu e con Roberto Vecchioni nel 2011. “una sera qualunque abbiamo sentito per l’ultima volta “dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” senza saperlo“, si legge su X, mentre anche Fiorello confessa di essere colpito dalla scomparsa del celebre direttore. Dal governo arriva anche il messaggio di Giorgia Meloni: “Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” non era solo una frase: era casa, era Italia.”.