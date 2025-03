Oggi alla Chiesa degli Artisti a Roma, alle ore 14.30, si terranno i funerali di Pietro Genuardi, l’attore de Il èaradiso delle signore e di Centovetrine che è morto a soli 62 anni a causa di una patologia del sangue, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi familiari e di tutti i fan che lo hanno sempre seguito con amore per la sua professionalità e per il suo sorriso che inondava di felicità tutti i set che frequentava per lavoro. Si pensava che una volta guarito avrebbe potuto riprendere il suo ruolo nella soap di Rai1, ma purtroppo il destino è stato un pessimo sceneggiatore.

La famiglia dell’attore, nell’annunciarne i funerali sui socia, ha voluto fare un invito ben preciso a tutte le persone che vorranno fargli un ultimo saluto: “Portate i vostri sorrisi più luminosi”, questo perché lui non avrebbe voluto vedere volti lunghi e tristi, ma al contrario pieni di serenità e felicità nonostante il triste momento.

Pietro Genuardi, oggi i funerali: il saluto di tutti i suoi colleghi

Non si riescono a contare tutti i colleghi e gli amici che hanno dedicato una parola o una frase dopo la morte di Pietro Genuardi che ha lasciato con il cuore pesante di dolore tutti coloro che lo hanno apprezzato nel ruolo di Ivan Bettini in Centovetrine e poi in quello di Armando Ferraris nella soap Il paradiso delle signore. Anna Safroncik, che ha lavorato con lui, ha annunciato di avere il cuore spezzato e lo ha definito il miglior partner con cui abbia mai lavorato perché gentile, premuroso e rispettoso delle donne.

Anche Sabrina Marinucci si è detta addolorata per la perdita di Pietro Genuardi aggiungendo di portare nel cuore bellissimi ricordi di quando hanno lavorato insieme. Vanessa Gravina, volto storico della soap di Rai1, lo ha definito un amico e un collega speciale, pieno di talento e follia. Tantissimi altri attori giovani lo hanno voluto ricordare con parole piene d’affetto e di stima perché li ha sempre aiutati a emergere.

