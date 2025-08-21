Episodio choc ai funerali di Pippo Baudo: una donna ammette di aver "rubato" dei fiori dalle corone, la risposta spiazzante al TG1 e il video è già virale!

Funerali Pippo Baudo: la grande folla tra Vip e persone comuni

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 agosto 2025, si sono svolti i funerali di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania, città d’origine del compianto conduttore. Una folla oceanica ha riempito la Chiesa di Santa Maria della Stella dove, tra applausi e un clima di commozione generale, è stato rivolto l’ultimo saluto ad una delle colonne portanti della Rai nonché a uno dei “padri” della televisione italiana.

Alessandro e Tiziana, figli Pippo Baudo: il messaggio del sacerdote ai funerali/ "Papà vi ha voluto bene"

Diversi Vip hanno preso parte alla cerimonia, da Al Bano a Gigi D’Alessio, ma anche Lorella Cuccarini e il regista de I Fatti Vostri Michele Guardì, grande amico di Baudo; tra i grandi assenti, invece, Katia Ricciarelli, che aveva comunque presenziato in precedenza alla camera ardente allestita a Roma.

Ma anche tantissima gente comune ha voluto rendere omaggio al conduttore, prendendo parte alla cerimonia funebre. E, proprio durante la lunga diretta televisiva del TG1 nel pomeriggio di ieri, l’inviato ha intercettato i commenti di molte persone che si sono recate presso la Chiesa per rivolgergli un ultimo saluto; e, proprio in quest’occasione, è andato in scena un siparietto che ha fatto il giro del web.

PIPPO BAUDO/ "Ribaltò Gramsci e mi spiegò perché non c'era più la Rai di una volta. Aveva ragione…"

Donna ruba fiori ai funerali di Pippo Baudo: il video virale

L’inviato del TG1, durante la lunga diretta televisiva per i funerali di Pippo Baudo, ha raccolto le voci della gente comune accorsa presso la Chiesa per dire addio al conduttore. Tuttavia è andato in scena un momento da molti definito “imbarazzante” e che ha prontamente fatto il giro del web.

L’inviato, infatti, si è avvicinato ad una donna seduta su una panchina e con alcuni fiori in mano. Spontanea e inevitabile la domanda a lei rivolta: “Signora, la vedo con dei fiori. Lei li ha portati per Baudo?“. Tuttavia la risposta è decisamente inaspettata e ha colto di sorpresa lo stesso inviato: “No, li ho presi io dalle corone per avere un ricordo, in qualche modo“.

Ho fatto 13! - I Festival di Pippo Baudo, Rai 1/ Diretta: l'ultimo saluto tra aneddoti e retroscena

Una risposta spiazzante, che ha lasciato di stucco anche lo stesso giornalista: il video ha ovviamente fatto il giro della rete e dei social.