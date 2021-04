Funerali Principe Filippo: quando sono e regole/ Esequie private: ammesse 30 persone

I funerali del Principe Filippo, scomparso il 9 aprile a 99 anni, si svolgeranno entro dieci giorni. Nessuna funzione di Stato per l’ultimo saluto al marito della Regina Elisabetta che, odiava i grandi clamori. Le esequie, infatti, si svolgeranno in forma privata presso la Saint George’s Chapel del Castello di Windsor e, stando a quanto riportato da Telegraph.com, alla cerimonia dovrebbero partecipare solo 30 persone per rispettare le linee guida anti covid. La salma del Principe Filippo non sarà esposta pubblicamente, ma resterà nel Castello di Windsor fino al funerale. Successivamente, sarà tumulata nei Frogmore Gardens, nel parco reale.

Del funerale, tuttavia, non sono stati ancora resi noti ulteriori particolari. L’ultima parola spetterà comunque alla Regina Elisabetta che dovrà decidere anche i nomi dei partecipanti alle esequie. Senza pandemia, alla cerimonia funebra avrebbero partecipato circa 800 persone tra parenti e personalità politiche. Al funerale del Principe Filippo dovrebbe partecipare anche il Principe Harry, di ritorno dagli Stati Uniti per l’ultimo saluto al nonno, probabilmente senza Meghan Markle.

L’omaggio dei sudditi

Per evitare assembramenti e fare in modo che vengano rispettate le linee guida anti covid, la Famiglia Reale ha chiesto ai propri sudditi di non recarsi a Buckingham Palace per lasciare l’omaggio floreale. In compenso, secondo una fonte di Buckingham Palace, agli interessati, sarebbe stato chiesto di fare una donazione ad uno dei tanti enti di beneficienza che sosteneva il Principe Filippo. Il lutto sarà rispettato per un un mese con le bandiere a mezz’asta fino alla fine del funerale. Per tutto il periodo del lutto, i reali, i rappresentanti della Regina sia nel Regno Unito che all’estero indosseranno abiti scuri in segno di rispetto nei confronti del Principe Consorte. Inoltre, per le comunicazioni, sarà utlizzata della carta da lettere con i bordi neri mentregli impegni dei membri della Famiglia Reale saranno drasticamente ridotti per tutto il periodo del lutto.

