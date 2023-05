Funerali regina Elisabetta II costati 186 mln di euro/ Soldi spesi dai contribuenti

E’ emersa la cifra spesa per i funerali della regina Elisabetta II, celebrati lo scorso 19 settembre, esequie ovviamente di stato. Tenendo conto del complesso di tutti gli eventi che sono stati organizzati nei giorni di lutto nazionale, per rendere omaggio alla storica sovrana deceduta undici giorni prima, l’8 settembre presso il castello scozzese di Balmoral, in totale sono state spese 162 milioni di sterline, che al cambio fanno 186 milioni di euro, soldi ovviamente spesi dai contribuenti britannici. A comunicarlo nella giornata di ieri, così come si legge su TgCom24.it, è stato il ministero del Tesoro britannico.

Vengono anche specificate le varie voci di spese, a cominciare dai costi maggiori, 85 milioni di euro, che sono stati coperti dal ministero dell’interno. L’Home Office aveva in gestione la complessa sicurezza dello straordinario evento, di modo da consentire la presenza dei leader internazionali alla cerimonia per i funerali della regina Elisabetta II, organizzata come da copione prezzo l’abbazia di Westminster, oltre alle teste coronate e a migliaia di sudditi che hanno reso omaggio al feretro della sovrana nelle camere ardenti allestite alla Westminster Hall di Londra, e prima ancora nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo.

FUNERALI REGINA ELISABETTA II: 65 MILIONI SPESI DAL DIPARTIMENTO CULTURA, MEDIA E SPORT

Il Dipartimento della cultura, dei media e dello sport ha invece contribuito per 57 milioni di sterline (65 milioni di euro). Stando a quanto precisato da John Glen, viceministro del Tesoro “la priorità del governo era che questi eventi si svolgessero senza problemi”, “assicurando al tempo stesso la sicurezza del pubblico”.

A questo punto si attende di conoscere il costo effettivo dell’incoronazione ufficiale di Re Carlo III, avvenuta lo scorso 6 maggio, e secondo il gruppo antimonarchico Republic sarebbero stati spesi almeno 100 milioni di sterline, pari a 115 milioni di euro, nonostante la maggiore “sobrietà” chiesta dal regnante rispetto alla cerimonia classica, a cominciare da un numero ridotto di invitati.

