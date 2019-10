Funerali Rotta e Demenego/ Diretta video Rai1: l’addio ai poliziotti uccisi a Trieste

Oggi l’ultimo saluto a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi il 4 ottobre a Trieste. I funerali dei due poliziotti si terranno in forma solenne alla chiesa Sant’Antonio Taumaturgo e saranno celebrati dal vescovo Crepaldi. Alle 10.30 il corteo funebre muoverà verso la chiesa. La processione seguirà il più breve tratto possibile: passerà per via del Teatro Romano e via San Spiridione. Alle 11.30 è prevista poi la celebrazione, che verrà trasmessa in diretta su Rai 1. Saranno presenti il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, oltre ai massimi rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Messe in suffragio dei due poliziotti sono in programma oggi a Torino e a Bologna, invece a Vicenza, allo scopo di «manifestare pubblicamente il cordoglio della Città» il sindaco Francesco Rucco ha decretato di esporre la bandiera italiana a mezz’asta sui palazzi comunali. Al termine della celebrazione, i due feretri partiranno alla volta delle città d’origine dei due poliziotti. Infatti a Velletri è in programma giovedì 17 ottobre alle 11 presso la cattedrale di San Clemente il funerale di Matteo Demenego. Invece venerdì 18 ottobre, nella chiesa Sacra Famiglia di Lago Patria a Giugliano (Napoli), ci saranno i funerali di Pierluigi Rotta.

FUNERALI POLIZIOTTI UCCISI, LA CAMERA ARDENTE

Ieri è stata aperta la camera ardente: le bare di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi a Trieste, sono state sistemate nell’atrio della Questura per permettere a cittadini e colleghi di rendere omaggio alla coppia di agenti. E la Squadra volanti si è unita in un lungo abbraccio. Per fare spazio ai due feretri sono stati sposati tutti i fiori e le piante che sono stati portati dal giorno successivo a quello della tragedia. I disegni colorati lasciati dai bambini sono stati raggruppati e affissi nell’atrio dell’edificio. I feretri sono stati salutati dai rintocchi funebri delle campane della vicina chiesa. Avvolti nel tricolore, sono stati accolti da oltre un migliaio di persone, scortati da auto della polizia. All’arrivo delle bare è scrosciato un lungo applauso, di colleghi e civili. La camera ardente viene riaperta questa mattina, poi è previsto il trasferimento delle salme nella chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, dove saranno appunto celebrati i funerali dei poliziotti uccisi dal vescovo della città giuliana. Il Comune di Trieste con specifica ordinanza per regolare la viabilità ha disposto chiusure e divieti al traffico veicolare.

ROTTA E DEMENEGO UCCISI A TRIESTE, L’INCHIESTA

Intanto prosegue l’inchiesta sulla sparatoria a Trieste in cui hanno perso la vita Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. È partita l’indagine sulla “pista tedesca”, suggerita dalle parole di un’amica di famiglia di Alejandro Augusto Stephan Meran, che ha ucciso gli agenti all’interno della questura. La donna ha raccontato che Alejandro era stato anche ricoverato per schizofrenia in un ospedale di igiene mentale in Germania. Meran, secondo la donna, sarebbe poi scappato in Italia e alla madre sarebbe stato negato aiuto dalle strutture sanitarie italiane. L’indagine potrebbe anche condurre a una rogatoria internazionale per acquisire informazioni e cartelle cliniche. Ma com’è possibile che un uomo sia riuscito a impossessarsi di una pistola e uccidere due agenti all’interno della Questura? Per il questore di Trieste Giuseppe Petronzi è però impossibile ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo, a meno di una confessione dell’assassino, visto l’edificio non è interamente sorvegliato da telecamere.

