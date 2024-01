Funerali Sandra Milo in diretta, oggi 31 gennaio/ Alle ore 12:00 l’ultimo saluto alla diva

Si terranno oggi i funerali di Sandra Milo, immensa attrice scomparsa lunedì 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni dopo una malattia di cui quasi nessuno era a conoscenza. L’ultimo saluto alla grande diva si terrà presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo in Roma, scenario di consuetudine per i funerali dei grandi artisti del nostro Paese. Non è ben chiaro se ci sarà una diretta streaming sulla Rai, al momento non è ancora stato comunicato nulla in via ufficiale, ma vista la notorietà e la fama di Sandra Milo, spesso e volentieri ospite dei talk della tv pubblica, è probabile che venga rivista la programmazione odierna con parte di Storie Italiane (solitamente in onda dalle ore 10:00 alle 12:00 su Rai Uno), dedicata ai funerali e con la cancellazione quindi di E’ sempre mezzogiorno, in onda solitamente dalle ore 12:00 sempre sul primo canale.

PERFECT DAYS/ Le ragioni del successo trasversale del film di Wenders

Attendiamo notizie più certe a riguardo, nel frattempo ieri si è aperta la camera ardente in Campidoglio, e sono state moltissime le persone che hanno voluto rendere omaggio a Sandra Milo. Presente anche la figlia Deborag Arges, primogenita dell’attrice e giornalista Rai, che ha raccontato ai colleghi: “A Roma ha trovato il suo successo e ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori e ascese. Successi e insuccessi, perché tutti li abbiamo nella nostra vita e ha sempre pagato in prima persona per i suoi errori”.

La lunga notte, 2a puntata/ Anticipazioni e diretta: Claretta Petacci tenta il suicidio per Benito Mussolini

FUNERALI SANDRA MILO IN DIRETTA, LA FIGLIA: “IL CINEMA L’HA OSANNATA MA ANCHE DIMENTICATA…”

La figlia di Sandra Milo ha anche ricordato come il cinema “a volte l’ha osannata e a volte l’ha dimenticata. Lei però ha sempre donato agli altri: se n’è andata da questo mondo senza nemmeno una casa di proprietà, perché ha donato tutto sempre a chi ne aveva più bisogno. È stata capo famiglia di sé stessa ed è stata una grande mamma”.

A fianco di Deborah il fratello Ciro, apparso visibilmente commosso anche perchè la mamma è venuta a mancare nel giorno del compleanno del figlio di 9 anni, nipote della diva. In attesa di notizie più certe circa la diretta streaming dei funerali di Sandra Milo su Rai Uno, la camera ardente è rimasta aperta al pubblico fino alle ore 19:30 di ieri sera e sulla bara è stata messa una statuetta della Madonna di Lourdes, una rosa rossa e un’immagine di Padre Pio.

Franco Arminio: "Ogni paese è un patrimonio"/ "Coste troppo piene e montagne troppo vuote"

© RIPRODUZIONE RISERVATA