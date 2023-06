Funerali Silvio Berlusconi, diretta video streaming e tv/ Duomo di Milano: ecco chi ci sarà

ADDIO A SILVIO BERLUSCONI: I FUNERALI DI STATO IN DIRETTA VIDEO STREAMING DAL DUOMO DI MILANO

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 i solenni funerali di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano: mercoledì 14 giugno, giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo Meloni, è l’ultima occasione per l’estremo addio al leader di Forza Italia nonché 4 volte Presidente del Consiglio, imprenditore di successo e Presidente di Milan e Monza. Dopo il dispositivo per i funerali di Stato – previsto per la legge n. 36 del 7 febbraio 1987 – firmato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, è giunta anche la conferma della Diocesi di Milano: le esequie di Stato vengono celebrate oggi alle 15, nel Duomo di Milano e saranno presiedute dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini,

È prevista per l’intera durata delle esequie, per gli attimi precedenti e per l’uscita del feretro nella Piazza del Duomo una lunga diretta tv e video streaming praticamente su tutti i canali nazionali: sarà Mediaset a fornire il segnale interno dal Duomo per i Funerali di Silvio Berlusconi, e non potrebbe essere altrimenti essendo è stato fondatore e “patron” di Fininvest. La diretta video tv andrà in simultanea su TgCom, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ma sarà ripresa anche dai canali Rai, da TgLa7 e dalle testate all news (SkyTG24 e RaiNews24), così come in streaming andrà su tutti le rispettive piattaforme dei canali nazionali e siti generalisti (RaiPlay, TgCom24, SkyTG24, La7, Corriere.tv, Rep.tv). «Proposto il sistema che utilizziamo di solito per i concerti che prevede 20.000 persone in piazza», ha detto intanto l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza in vista dei funerali. Sono previsti maxischermo in Piazza per seguire le esequie di Stato al leader di Forza Italia.

SILVIO BERLUSCONI, FUNERALI DI STATO E LUTTO NAZIONALE: COSA SIGNIFICA

Per capire cosa significa e cosa prevede l’istituzione dei funerali di Stato per Silvio Berlusconi occorre riandare al regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: sono regolati dalla legge n. 36 del 7 febbraio 1987, che all’articolo 1 prevede che «sono a carico dello Stato le spese per i funerali del presidente della Repubblica, del presidente del Senato, del presidente della Camera dei deputati, del presidente del Consiglio dei ministri e del presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa» (qui si trova il focus con tutti i dettagli di come funzionano e come saranno i funerali di Silvio Berlusconi).

Per quanto riguarda la giornata di lutto nazionale invece non vi sono norme specifiche regolate da una legge dello Stato come per i funerali solenni, viene decisa di volta in volta a discrezione del Governo: una circolare del governo del 2022 spiega che il lutto nazionale prevede «l’esposizione a mezz’asta delle bandiere sugli edifici pubblici, e l’aggiunta di due strisce di velo nero sulle bandiere esposte all’interno»; inoltre, nel periodo di lutto le autorità pubbliche si devono astenere «da impegni sociali, a parte le manifestazioni di beneficenza». Annullate per 7 giorni le convocazioni e le udienze in aula di Camera e Senato.

CHI CI SARÀ AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI: MATTARELLA, MELONI E…

È lunghissima la lista di protagonisti della politica, dello spettacolo e dello sport che saranno presenti questo pomeriggio a Milano per la celebrazione solenne dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi: a partire dalla Presidenza della Repubblica, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella che presenzierà nelle esequie solenne che competono ad un quattro volte Presidente del Consiglio come è stato Berlusconi. Alla Santa Messa celebrata da Mons. Delpini in Duomo saranno presenti poi tutti i componenti del Governo, dalla Premier Giorgia Meloni ai vicepremier e amici stretti di Berlusconi, Antonio Tajani e Matteo Salvini: così tutti gli altri ministri, sottosegretari ed esponenti dei partiti di Governo.

Ma saranno presenti anche le opposizioni e gli avversari storici: da Schlein a Conte, poi Letta, Prodi, D’Alema, Renzi, Calenda, insomma tutto l’arco parlamentare questo pomeriggio sarà rappresentanto ai funerali solenni di Stato per Silvio Berlusconi (diretta video e tv a partire dalle 15, lo ricordiamo ancora una volta). Sarà il commissario all’Economia Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione Europea, mentre potrebbero essere presenti i leader di Stato che avevano avuto maggiori relazioni con Berlusconi, dall’amico ex Premier spagnolo Aznar all’ex Presidente della Repubblica Bush.











