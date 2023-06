Funerali Silvio Berlusconi: perché Maria De Filippi si è vestita di bianco?/ “Ha pensato a lui…”

Funerali di Stato per Silvio Berlusconi: anche Maria De Filippi al Duomo di Milano

Sono giorni di immenso dolore, commozione ma soprattutto di tributi in onore della figura di Silvio Berlusconi, venuto a mancare lo scorso 12 giugno. E’ in particolare il mondo dello spettacolo ad aver offerto un sentito cordoglio per il compianto Cavaliere, ambito dove forse più si è percepita la sua genialità e lungimiranza. Per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano l’affluenza è stata incredibile; tra i volti noti spicca la presenza di Maria De Filippi, stretta al fianco di Silvia Toffanin.

Maria De Filippi non poteva non portare la sua ammirazione e vicinanza alla famiglia Berlusconi dopo la triste scomparsa dell’ex premier. La conduttrice, oltre ad essere un pilastro dell’azienda Mediaset, nutre un’amicizia sincera da diversi anni per la collega Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo tra l’altro – come racconta Gossip e Tv – era seduto al fianco di Maria De Filippi in occasione dei funerali di Maurizio Costanzo, mettendo in evidenza grande vicinanza e affetto. Pier Silvio Berlusconi fu tra i primi ad offrire parole di grande elogio per il marito della conduttrice, dimostrando grande rispetto soprattutto in occasione della celebrazione funebre.

Maria De Filippi al funerale di Silvio Berlusconi: l’aneddoto sulla scelta dell’outfit bianco

Maria De Filippi era dunque presente ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, al fianco di Silvia Toffanin confermando il grande rapporto che le lega. La conduttrice avrà sicuramente tentato di rincuorare la collega e amica per la grande perdita, dimostrando sicuramente grande vicinanza all’intera famiglia Berlusconi. Come riporta il sito Gossip e Tv, la presenza di Maria De Filippi ai funerali dell’ex premier è stata messa in evidenza anche durante lo speciale del TG5 che appunto trasmesso la celebrazione funebre presso il Duomo di Milano.

Nello specifico, ciò che ha incuriosito i presenti e telespettatori è stata la scelta di Maria De Filippi in termini di outfit. La conduttrice, presente ai funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano, ha sfoggiato uno splendido completo di colore bianco. A differenza di quanto si possa pensare, la scelta potrebbe non essere casuale ed è stata sottolineata nel corso dello speciale del TG5 dedicato alla celebrazione funebre. Nello specifico, pare che il colore scelto da Maria De Filippi sia quasi un tributo al compianto Silvio Berlusconi in virtù di una frase che lui stesso avrebbe pronunciato e raccontata durante lo speciale su Canale 5. “Credo che l’abbia fatto pensando a lui…“, questo quanto detto durante la diretta – come spiega Gossip e Tv – in relazione alla convinzione del Cavaliere secondo il quale vestire di bianco e portare i capelli biondi aiutasse ad emanare maggiore luce.











