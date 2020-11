Funerali Stefano D’Orazio, diretta tv e streaming/ Cerimonia a Oggi è un altro giorno

Si celebrano oggi i funerali di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso lo scorso venerdì all’età di 72 anni a causa del Coronavirus. Come già accaduto la scorsa settimana per il compianto attore Gigi Proietti, anche nel caso del musicista la cerimonia funebre si terrà in forma privata secondo quanto previsto dalla normativa anti-Covid. L’Italia potrà comunque dare l’ultimo saluto a Stefano D’Orazio in diretta tv su Rai1 grazie alla trasmissione di Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”, la quale seguirà live la cerimonia, con collegamenti direttamente da piazza del Popolo a Roma. I funerali, infatti, saranno celebrati presso la Chiesa degli Artisti a partire dalle ore 15.00 ma dalle 14.00, come anticipa il portale BubinoBlog, grazie al programma pomeridiano dell’ammiraglia Rai sarà dedicato ampio spazio al ricordo del musicista scomparso con possibilità di seguire in diretta tv e streaming l’arrivo del feretro in Piazza del Popolo, dopo un corteo che prenderà il via alle 14.40 da piazza del Campidoglio, attraversando via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING OGGI E’ UN ALTRO GIORNO SUI FUNERALI DI STEFANO D’ORAZIO

I FUNERALI DI STEFANO D’ORAZIO DEI POOH DALLE 15.00

Ad accogliere l’ultimo saluto a Stefano D’Orazio sarà basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, nella Capitale. Come anticipa Leggo.it, a rendere omaggio al musicista e simbolo dei Pooh ci sarà un rappresentante della sindaca Virginia Raggi, a nome della città di Roma e dei romani. Sono numerosi coloro che vorranno rendere l’ultimo saluto al batterista e per questo, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, si è deciso di far compiere al feretro il percorso da Piazza del Campidoglio fino alla Chiesa, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale. In accordo con la famiglia D’Orazio, fa sapere Fatto Quotidiano online, Roma Capitale sta collaborando all’organizzazione della cerimonia. Barbara d’Urso, grande amica di Stefano, purtroppo non potrà essere presente a Roma ma ha già annunciato ieri sera in diretta a Live Non è la d’Urso che sarà in collegamento questo pomeriggio dalla piazza romana durante la puntata di Pomeriggio 5 con tutti gli aggiornamenti e i contributi.



