Funerali Toto Cutugno, quando e dove si svolgeranno/ L’ultimo saluto al gigante della musica

Addio a Toto Cutugno, voce simbolo in Italia e nel mondo

La musica italiana ha perso uno dei suoi più amati cantautori, celebre non solo nel nostro Paese ma in Europa e nel mondo intero. É morto ieri, all’età di 80 anni, il grande Toto Cutugno. Voce de L’Italiano, la canzone che l’ha reso famoso a livello planetario e le cui note sono riconosciute e canticchiate in ogni angolo di pianeta, Cutugno era ricoverato dall’ospedale San Raffaele di Milano. È deceduto dopo una lunga malattia e in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute nel corso degli ultimi mesi, come riferito dal suo manager Danilo Mancuso.

Non solo L’Italiano, brano che tra l’altro era stato inizialmente pensato e scritto per Adriano Celentano e a lui donato, ma che fu rifiutato dal ‘Molleggiato’, stando alle ricostruzioni. Toto Cutugno vanta una carriera importantissima, con ben 15 partecipazioni al Festival di Sanremo e, tra queste, una vittoria, nel 1980, con il brano Solo noi. Non solo cantante, ma anche autore: Cutugno scrisse numerose canzoni, alcune di queste sempre per Celentano, con il quale costruì un vero e proprio sodalizio artistico.

Quando e dove avranno luogo i funerali di Toto Cutugno

La morte di Toto Cutugno ha commosso tutto il mondo della musica, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tutti coloro che l’hanno amato, gli hanno voluto bene e hanno cantato le sue canzoni. Sono stati resi noti i dettagli dei funerali del cantautore: come comunicato all’Ansa dal manager Danilo Mancuso assieme alla famiglia dell’artista, l’ultimo saluto si terrà giovedì 24 agosto allo ore 11.00 presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano.

Sarà questa l’occasione per rivolgere l’ultimo saluto a Toto Cutugno, il cui nome e la cui carriera rimarrà per sempre scolpita nella memoria della musica italiana.

