FUNERALI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA/ Famiglia Reale attesa al Duomo di Torino alle 14.45

FUNERALI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA: FAMIGLIA IN CHIESA ALLE 14.45

Si terrà oggi, alle 15, il funerale di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo Re d’Italia. Alle 14.45 è previsto l’arrivo della Famiglia Reale e l’ingresso in Duomo: alle 14.50 arriverà il feretro accompagnato da Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, seguito da Johannes Niederhauser, segretario generale dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Come spiega Sky Tg24, il tutto sarà accompagnato dall’Inno Sardo. Il feretro sarà adagiato a terra davanti all’altare e la famiglia siederà in corrispondenza della Cappella che custodisce la Sacra Sindone. Dall’altro lato ci saranno invece i Capi di Stato, i membri delle Case reali e le autorità presenti alla cerimonia. Ad adornare il Duomo di Torino, una composizione di rose e gigli dei i colori di casa Savoia, ai quali verrà aggiunto il verde della bandiera italiana. (agg. JC)

FUNERALI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA: MAXI SCHERMO IN PIAZZA SAN GIOVANNI

Le porte del Duomo di Torino si apriranno alle 13 per i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo Re d’Italia morto all’età di 87 anni. La funzione religiosa è stata affidata al cardinale Paolo De Nicolò, Gran Priore degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Per chi non potrà entrare in chiesa, che sarà colorata dalle composizioni floreali legate a Casa Savoia, sarà disponibile un maxi schermo in piazza San Giovanni. Per l’occasione sono state previste rigide misure di sicurezza, ad esempio è stata valutata la chiusura al traffico di via XX Settembre, non solo per far spazio a chi vorrà dare l’ultimo saluto a Vittorio Emanuele di Savoia, ma anche agli agenti.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, in Questura c’è il timore che il funerale di Vittorio Emanuele di Savoia possa diventare l’occasione per gli anarchici per contestare la monarchia, rievocando l’attentato di Gaetano Bresci, il regicida di Umberto I. Il programma prevede l’ingresso del feretro al Duomo alle ore 14:40. Ad accompagnarlo il principe Emanuele Filiberto e il gran cancelliere Johannes T. Niederhauser, che poggerà il Collare dell’Ordine su un cuscino, sulle note dell’Inno Sardo, in omaggio alla dinastia. A intonarlo sarà il coro “Valdostano Francesco Veniero”.

FUNERALI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA: IL PROGRAMMA

Il feretro, che arriverà dalla Cappella Sant’Uberto della Reggia di Venaria Reale dove è stata organizzata ieri la camera ardente, verrà adagiato a terra, davanti all’altare. Sul lato sinistro, in corrispondenza della cappella che custodisce la Sindone, prenderà posto la famiglia reale. Invece, dall’altra parte i Capi di Stato, i membri delle altre case reali e le autorità. Ma non ci saranno il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. I funerali di Vittorio Emanuele di Savoia saranno celebrati in lingua italiana.

La funzione religiosa sarà accompagnata da una corale: sono previsti canti liturgici della tradizione classica, tra cui brani di Lorenzo Perosi. Durante la celebrazione non sono previsti né discorsi né saluti, ma si terrà solo l’omelia. Terminati i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, ci saranno i saluti con le autorità presenti, poi il feretro potrà partire verso la Basilica di Superga, accompagnato dai membri della famiglia reale.

IL DRESS CODE PER I FUNERALI AL DUOMO

I funerali di Vittorio Emanuele sono un appuntamento così importante per il mondo della nobiltà e dei movimenti monarchici che gli organizzatori hanno subito chiarito che l’accesso al Duomo di Torino per le esequie sarà possibile solo su invito. Inoltre, è emerso che Johannes T. Niederhauser, il gran cancelliere e cavaliere della Santissima Annunziata, ha scritto a tutte le «dame» e i «confratelli» degli Ordini Dinastici della Real Casa per spiegare le regole da seguire. Previsto anche un dress code, secondo quanto riportato dal Corriere.

Infatti, è stato chiarito che non è previsto l’uso dell’abito da Chiesa e che gli insigniti sull’abito scuro indosseranno la rosetta, le dame la piccola decorazione. Inoltre, è stato bandito il Manto da Chiesa, vietate fasce colorate, cappelli e altre decorazioni vistose. La famiglia Savoia ha imposto che i funerali di Vittorio Emanuele siano morigerati nei toni.

FUNERALI VITTORIO EMANUELE, ECCO I REALI PRESENTI

Prevista una folta presenza di rappresentanti delle Case Reali d’Europa e non solo oggi ai funerali di Vittorio Emanuele di Savoia. La famiglia ha fatto sapere che saranno presenti per il Lussemburgo il granduca Henri, da Monaco il Principe Alberto II, dalla Spagna la Regina emerita Sofia, dal Belgio i principi Astrid e Lorenz, dall’Albania il principe Leka, dalla Russia il granduca George, i principi di Serbia e quello Reale di Arabia Saudita, il principe del Portogallo della famiglia reale Braganza, così come l’arciduca Martino di Asburgo, Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il principe Jean Christophe Bonaparte, i principi d’Orleans conti di Parigi, i principi di Borbone Parma. Per quanto riguarda la famiglia Savoia, ci saranno la principessa Maria Pia di Savoia, sorella di Vittorio Emanuele, con i figli, i principi di Jugoslavia Aimone e Olga di Savoia-Aosta. Questi i nomi annunciati e confermati ufficialmente.











