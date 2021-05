Funivia Mottarone: Nerini e Perocchio liberi/ “Tadini li accusa per condividere peso”

Dei tre arrestati per la strage sulla funivia Stresa-Alpino-Mottarone solo il capo servizio dell’impianto Gabriele Tadini viene trasferito ai domiciliari, mentre per il gestore Luigi Nerini e il direttore dell’esercizio Enrico Perocchio il gip non ha convalidato il fermo. Dopo una ulteriore giornata di interrogatori avvenuta ieri, la gip Donatella Banci Buonamici ha deciso che per nessuno dei tre indagati vi sarebbero i gravi indizi necessari per una misura cautelare in carcere: se però per Tadini le accuse restano in quanto l’unico reo-confesso, per gli altri due la situazione si complica dato che hanno smentito su tutta la linea di esser stati a conoscenza della manomissione del freno di emergenza compiuto dal capo servizio per poter far continuare a funzionare senza blocchi la funivia sul Mottarone.

«Allo stato iniziale delle indagini i gravi indizi di colpevolezza che possano giustificare un provvedimento di custodia cautelare sussistono unicamente nei confronti di Gabriele Tadini», si legge nell’ordinanza di arresti domiciliari disposti per il capo servizio del Mottarone.

INDAGINI FUNIVIA, LE TESTIMONIANZE

Al momento, conclude la gip, «della richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare, la totale mancanza di indizi a carico di Nerini e Perocchio che non siano mere, anche suggestive supposizioni». Per Tadini stesso comunque il quadro indiziario «è stato ancora più indebolito» e quindi sono scattati i domiciliare: per lui, che ha ammesso di aver inserito i “forchettoni” per disattivare i freni di emergenza, non sono state credute le accuse lanciate contro gli altri due indagati. Tadini, «che sapeva bene che il suo gesto scellerato aveva provocato la morte di 14 persone» per questo avrebbe condiviso «questo immane peso, anche economico con le uniche due persone che avrebbero avuto la possibilità di sostenere un risarcimento danni», scrive ancora la gip di Verbania: «in correità i soggetti forti del gruppo, per attenuare le sue responsabilità». Dalle testimonianze rilasciate alla gip – che con questa ordinanza di fatto contesta i fermi adottati dalla pm Laura Carreri e dal procuratore capo Olimpia Bossi – emerge come gli operai della funivia vedono in Tadini l’unico vero responsabile: «E’ stato Tadini a ordinare di mettere i ceppi. L’installazione di questi ceppi è avvenuta già dall’inizio della stagione di quest’anno, esattamente il 26 aprile. Vi era infatti un problema all’impianto frenante della cabina numero 3, per cui era stato richiesto l’intervento di una ditta specializzata, che però non aveva risolto il problema». Ancora gli operai al gip spiegano, riporta Adnkronos, di aver sollevato la problematica con Tadini ricevendo però come risposta «Prima che si rompa una traente o una testa fusa ce ne vuole‘. Ricordo bene queste parole, a queste parole non ho replicato anche perché è lui il mio responsabile. […] Nerini? Nerini ascoltava solo quello che gli diceva Gabriele Tadini». Resta ancora da capire cosa possa aver causato la rottura della fune, elemento che pare non legato alla scellerata scelta di inserire i “forchettoni”.

