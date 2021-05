Funivia Stresa, morto operatore tv per Mediaset/ Malore mentre stava facendo riprese

Una nuova tragedia nei pressi della funivia che da Stresa porta al Mottarone: un operatore tv freelance, Nicola Pontoriero, è morto a seguito di un malore. Come riferito dai colleghi di Fanpage stava lavorando per le reti Mediaset, realizzando delle riprese sul luogo del terribile incidente che domenica ha provocato la morte di quattordici persone, quando si è sentito male camminando su uno dei sentieri che portano alla cime della montagna.

Sul luogo si sono recati gli uomini del 118 ma ogni tentativo di rianimare la vittima è andato vano, e alla fine ne è stato decretato il decesso. Nicola Pontoriero era nato nel 1969, ed era residente in quel di Sesto San Giovanni, nota cittadina alle porte di Milano. Erano anni che lavorava come operatore televisivo per un service esterno al gruppo del Biscione, e oggi, durante le riprese, è stato probabilmente colpito da un attacco cardiaco mentre si stava avvicinando al luogo dello schianto della funivia.

MORTO OPERATORE TV PER MEDIASET A STRESA: IL COMUNICATO DEL SOCCORSO ALPINO

Al momento è in corso il recupero da parte del soccorso alpino piemontese, che sulla questione ha diffuso un breve comunicato in cui ha fatto sapere: “Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese al Mottarone, comune di Stresa (Vb) dove un uomo è deceduto in seguito a un sospetto arresto cardiaco avvenuto in prossimità del luogo dell’incidente alla funivia.Sul posto era presente il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha provveduto con le prime manovre di rianimazione cardiopolomonare. In seguito è giunta l’eliambulanza del Servizio di Elisoccorso Piemontese la cui equipe sanitaria ha proseguito le operazioni di rianimazione fino alla constatazione del decesso. È in corso il recupero della salma da parte delle squadre a terra del Soccorso Alpino della stazione di Omegna”. Ricordiamo che l’unico sopravvissuto della tragedia di domenica è il piccolo Eitan, bimbo di 5 anni che si trova in coma farmacologico a seguito delle fratture multiple subite. Nel frattempo è stata aperta un’indagine per scoprire le cause dell’incidente.

