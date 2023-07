Funzionari Agenzia delle Entrate/ Maxi reclutamento per lotta al fisco (20 luglio 2023)

Assumere nuovi funzionari dell’Agenzia delle Entrate è il nuovo obiettivo che si è posto l’ente governativo. L’Ade avrebbe in mente di assumere entro la fine del 2024 ben 11 mila nuovi dipendenti da piazzare nella lotta contro l’evasione fiscale e negli approfondimenti (sempre fiscali).

Un obiettivo che sembra essere sempre più vicino e concreto. A dimostrarlo anche una recente comunicazione dove abbiamo annunciato i nuovi concorsi per diventare funzionari dell’Ade con oltre 9 mila posti vacanti.

Funzionari Agenzia delle Entrate: maxi reclutamento in vista

Se tutto va bene, entro la fine del 2024 ci saranno nuovi 11 mila funzionari dell’Agenzia delle Entrate. L’ente governativo vuole fare di tutto pur di mettere a posto – o quasi – il deficit fiscale che negli ultimi anni è stato riscontrato.

Troppe evasioni di tasse che hanno portato inesorabilmente ad un gap funzionale dell’agenzia governativa. Ma gli obiettivi sono ben più grossi di quanto detto fino ad ora, dato che nel 2025 l’Ade si aspetta di avere 35 mila unità (funzionari), dedicati al controllo fiscale, e un cambio generazionale.

Si intende nello specifico una variazione su base triennale – almeno idealmente – dove vengono proposti nuovi concorsi per avanzare di carriera, aspettandosi sempre più dirigenti dediti alla loro mansione.

A confermare l’aumento e il cambio della pianta organica dell’agenzia governativa è proprio Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Ade, che nella presentazione “Facciamo semplice l’Italia – Entrate in Agenzia” svoltasi il 17/7/2023, ha ribadito i nuovi concorsi in corso.

Attualmente i concorsi che si stanno svolgendo prevedono l’assunzione di 900 assistenti tecnici, 4.000 funzionari l’attività tributaria (e altri 3 mila previsti per autunno 2024), 500 funzionari per servizi di promozione immobiliare, 100 funzionari per attività di approvvigionamento e logistica, 50 funzionari informatici, 130 funzionari tecnici, 80 funzionari specializzati in risorse umane.

La Legge di Bilancio del 2023 ha già approvato questo maxi reclutamento di nuovi funzionari dell’Agenzia delle Entrate, che come abbiamo visto verranno inserite molte più risorse nell’area tributaria (quella che ad oggi, ha più necessità).

