Siamo già al finale di stagione, croce e delizia per i telespettatori che si erano affezionati alle storie di Marta, Davide, Sara e Marco in corsa verso la liberazione italiana. A questo punto, la domanda sulla fiction di Rai Uno è unica: Fuochi d’artificio 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione sono il fulcro della curiosità degli appassionati che si apprestano a vivere l’ultima puntata del primo capitolo.

Ci sono più aspetti che convergono verso l’interrogativo su se Fuochi d’artificio 2 si farà; le anticipazioni sulla seconda stagione sono particolarmente frammentarie dato che non sono ancora reperibili notizie ufficiali e certe a proposito di quelle che saranno o potrebbero essere le caratteristiche del secondo capitolo. In realtà, a oggi non risulta in programmazione un seguito; una notizia non proprio positiva per i fan della fiction ma che non esclude a prescindere una possibile organizzazione per le riprese nel prossimo futuro.

Anticipazioni Fuochi d’artificio 2: la possibile trama della seconda stagione

Ma quindi, Fuochi d’artificio 2 si farà? Come anticipato, le anticipazioni su quando va in onda, sulla trama e sul cast sono ancora irreperibili. C’è un indizio però che può essere desunto dal finale di stagione che andrà in onda proprio questa sera. Spesso i finali aperti lasciano ampio spazio alle speranze di un seguito e dunque di una seconda stagione. In questo caso, i protagonisti arriveranno alla chiusura del cerchio: conquisteranno la liberazione italiana e parteciperanno, come da sogno, alla vittoria del Paese. Un finale che sembra dunque lasciare poco spazio ad un seguito ma che in realtà potrebbe alimentare la necessità di raccontare, con un possibile seguito, i percorsi di vita che scaturiscono dal trionfo conquistato alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Dunque, Fuochi d’artificio 2 – laddove venisse realizzato – potrebbe avere al centro il racconto del dopoguerra ma sempre dal punto di vista dei protagonisti: Marta, Davide, Sara e Marco.