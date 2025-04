Parte questa sera, 15 aprile 2025, su Rai 1 la nuova fiction Fuochi d’artificio, una serie che porta in scena un racconto importante e toccante, che parla di bambini e di Resistenza, e che trova nel cast anche Carla Signoris. Insieme a Bebo Storti, interpretano i nonni della giovane protagonista, Marta, e finiscono per affiancarli nella loro missione di aiutare i partigiani. Signoris, che il pubblico conosce come comica, qui abbandona del tutto la sua leggerezza per interpretare un personaggio indurito dal tempo e dai drammi vissuti.

Nonna Olga, il suo personaggio, è infatti una donna austera, che appare anche scontrosa. Un atteggiamento che, tuttavia, affonda le sue radici in un dramma che le ha cambiato per sempre la vita: la morte di un figlio. La stessa attrice, in un’intervista rilasciata a Comingsoon, ha dichiarato: “È una donna rigida e dura, perché già ferita dal nazifascismo”, lo stesso nazifascismo che gli ha ucciso un figlio. È per questo motivo che la donna oggi non vuole più soffrire, e fa di tutto per chiudersi in se stessa.

Fuochi d’artificio, le anticipazioni di Carla Signoris: “Il dolore di nonna Olga”

Il contesto storico è, d’altronde, immerso ancora nella sofferenza di una guerra estremamente dolorosa, che ha causato perdite in moltissime famiglie italiane. Lo stesso dolore che affronta ancora nonna Olga e che l’ha portata a diventare una donna che cerca di proteggersi da ulteriori ferite indossando una corazza. È infatti la paura che un’altra perdita grave come quella di suo figlio possa definitivamente affossarla a frenarla da mostrarsi ‘debole’, in questo caso accogliente. L’attrice, nel corso dell’intervista, ha tenuto a spiegare che, nonostante la durezza del personaggio, quando ci sarà bisogno di aiutare i bambini protagonisti nel loro giusto proposito, sarà subito dalla loro parte. Le anticipazioni di Carla Signoris ci svelano, insomma, che Fuochi d’artificio regalerà al pubblico emozioni intense e particolarmente toccanti nel corso dei suoi episodi.

