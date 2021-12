Fuochi d’artificio Capodanno 2022/ Gli spettacoli più belli nel mondo e in Italia

Fuochi d’artificio 2022, Capodanno coi botti!

Uno degli spettacoli più attesi del Capodanno sono i fuochi d’artificio e ogni grande città in ogni angolo del mondo organizza spettacoli pirotecnici per stupire tutti i suoi abitanti: in piazza, sul mare, tra i grattacieli. Ma quali sono gli spettacoli più belli del mondo da guardare allo scoccare della mezzanotte che segna l’ingresso del 2022?

La prima grande città in tutto il mondo in cui l’orologio scocca per primo la mezzanotte è Sydney in cui ogni anno vengono organizzati dei fuochi d’artificio stupefacenti all’interno del porto della città, non solo lo spettacolo pirotecnico, a corredare il piacere visivo c’è anche una colonna sonora che accresce la meraviglia di questo meraviglioso evento che si rinnova di anno in anno ed è visibile in tutto il mondo grazie alle dirette televisive.

Fuochi d’artificio 2022, gli spettacoli più belli in assoluto

Per gli amanti della città e degli orizzonti verticali, dei fuochi d’artificio da non perdere sono quelli che puntualmente ad ogni inizio di anno nuovo vengono eseguiti a Dubai dove il Burj Khalifa è il cuore dei festeggiamenti e i fuochi sono sparati ai suoi lati. Un altro spettacolo pirotecnico imperdibile per tutti gli amanti degli orizzonti verticali avviene da Hong Kong che non solo organizza spettacoli per il Capodanno cinese ma anche per il 31 dicembre quando tutta la città in onore della mezzanotte si illumina.

Uno dei più belli spettacoli pirotecnici in Italia dove tutte le città, dalle più piccole alle più grandi si danno appuntamento in onore dell’arrivo del nuovo anno, è sicuramente quello di Ferrara in cui ogni anno va in scena l’incendio del Castello Estense: uno spettacolo piromusicale suggestivo che rievoca un incendio avvenuto nel castello nel 1554 ispirato agli spettacoli dei castelli della Loira. Questo spettacolo è così suggestivo da meritarsi ogni anno un posto in prima fila in ogni telegiornale nazionale. Tuttavia, in questo periodo di piena pandemia, al fine di fermare Omicron le città in Italia e nel mondo si blindano ed anche il nostro Paese ha anticipato le misure del governo decidendo di bandire feste e fuochi d’artificio in occasione delle festività di Capodanno 2022.

