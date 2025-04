Una storia che si appresta ad offrire un piacevole miscuglio di emozioni; un racconto che vede i sogni proliferare a dispetto di circostanze storiche e sociali che potrebbero offrire più di un ostacolo. Questa sera si accendono i motori de Fuochi d’artificio, nuova serie tv in onda su Rai Uno – oggi, 15 aprile 2025, la prima puntata – e già con i primi due episodi sarà ben chiaro il ritmo di una storia densa di colpi di scena e momenti intensi. La sceneggiatura ha una cornice speciale; il Piemonte e le sue bellezze come location Fuochi d’artificio.

In molti in queste ore si staranno chiedendo dove è stata girata Fuochi d’artificio e quali sono le location che hanno impreziosito il racconto dal punto di vista estetico e scenografico. Come anticipato è il Piemonte il ‘must’ della trama dal punto di vista visivo; tanto nel merito delle bellezze architettoniche e urbane, quanto in riferimento alle località paesaggistiche più note e iconiche della regione.

Bardonecchia e non solo al centro della narrazione: le location Fuochi d’artificio in giro per il Piemonte

Dalle basi dei tedeschi ai rifugi dei partigiani; passando per le aree che raccontano i momenti paralleli della trama; le location Fuochi d’artificio sono impreziosite da una ricostruzione fedele di alcune fattezze storiche visto il contesto di riferimento. Emblematico il Forte di Exilles; luogo simbolo del racconto in quanto ricostruito per essere la rappresentazione di una base nazista. Oulx è invece il luogo prescelto come residenza nei nonni di Marta – interpretata da Anna Losano – protagonista in Fuochi d’artificio.

Ma non finisce qui; le location Fuochi d’artificio e dove è stata girata la serie tv pullulano di luoghi iconici in giro per il Piemonte. Dalla Val di Susa a Val Chisone, passando per Sestriere e Pragelato; ma è principalmente a Bardonecchia che sono state girate buona parte delle scene iconiche della serie tv. E’ il fulcro della narrazione dal punto di vista scenografico e, seppur cornice, renderà decisamente più intense e suggestive le vicende narrate.